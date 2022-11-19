EĞİTİM
19 Kasım 2022 - 19:00

İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?

Tam 14 yıl aranın ardından bir Netflix yapımı için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat çekimleri New York'ta tamamlandı ve döndüler. Bir mekan çıkışı kameralara yakalan Tatlıtuğ'dan Beren Saat ile çalışmak soruldu.

EĞİTİM
19 Kasım 2022 - 19:00
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İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?


Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ve Bihter'i, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat dizinin yayınlandığı o dönemden bu güne en yakıştırılan çift olmaya devam ediyor. Hayranları tekrar bir araya gelmelerini o kadar çok istedi ki yakın zaman önce aynı proje için kamera karşısına geçen ikilinin fotoğrafları çok uzun süre magazin gündeminden düşmedi. 

kıvanç tatlıtuğ-beren saat



Tam 14 yıl aranın ardından bir Netflix yapımı için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat çekimleri New York'ta tamamlandı ve döndüler. Senaryosunu Zeytin Ağacı, Atiye, Aşk Tesadüfleri sever gibi yapımlardan tanıdığımız Nuran Evren Şit'in yazdığı projenin henüz adı açıklanmadı. Yönetmen koltuğunda ise, Aşk 101, Hakan Muhafız yapımlarının yönetmenliğini yapan Gönenç Uyanık oturuyor. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmde yolları kesişen iki eski aşığın hesaplaşmalarını izleyeceğiz.

beren saat kıvanç tatlıtuğ aşk-memnu

Kıvanç Tatlıtuğ'un işte o açıklaması:

Çekimleri New York'ta tamamlayıp dönen ikiliden yeni baba olan Kıvanç Tatlıtuğ yapılan röportajda 'Beren ile çalışmak çok konforlu ve keyifliydi zaman su gibi akıp geçti' açıklamasını yaptı. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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