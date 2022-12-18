İşte futbol bu! Ne final ama...













Futbolun zirvesi, kimilerinin rüştünü ispatladığı, kimilerinin silinip gittiği yer: Dünya Kupası. İnsanların hayatları boyunca hafızalarından silinmeyecek bir Dünya Kupası finalini izledik. Tüm dünya durdu; sadece sahaya çıkan futbolcular ve kenardaki teknik ekip konuştu. Herkesin gözü onların üstündeydi.Maçın ilk yarısında Arjantin, oyunun hâkimiydi. Kaçan fırsatların ardından Di Maria, Dembele'yi tuzağına düşürdü ve Messi'yi 9.15'e götürdü. Messi ve Lloris... İkisi karşı karşıya ve aralındaki mesafe 9 metre 15 santim. Messi, hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar sonra bu kez sahnedeki isim Di Maria'ydı. Arjantin nefis bir geçiş hücumunu golle taçlandırmış, skoru 2-0 yapmıştı. İlk yarı bitmeden Deschamps, Giorud ve Dembele ikilisini oyundan aldı. Devre arası sonrası geride olan Fransa biraz daha kıpırdandı. Ancak istedikleri golü bir türlü bulamadılar. Dakikalar 80'e geldiğinde ise sahneye kısa süreli aralarla iki kez tek bir isim çıktı: Kylian Mbappe. Mbappe'nin diyecekleri vardı ve maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmanın ilk yarısında turnuvayı formsuz geçiren Martinez, yine saç baş yoldurdu. İkinci yarısında ise sahneye tarihin en iyisi, kelimelerin ve sıfatların yetersiz ona kalacağı o isim çıktı. Lionel Messi, Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. Uzatmaların bitmesi için dakikaların sayıldığı anlarda sahneye tekrardan Mbappe çıktı. Mbappe, Martinez'i penaltıdan avladı. Efsanevi final penaltı atışlarına taşındı. Penaltı atışlarında ilk penaltıları Mbappe ve Messi kullandı. Hata yapmayan ikilinin ardında Fransa'da ikinci ve üçüncü penaltıları kullanan Coman ve Tchouameni, penaltıdan yararlanamayınca Arjantin avantajı yakaladı. 4. penaltıyı gole çeviren Montiel, kupayı Arjantin'e getirdi. Ve Arjantin tarihinde üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.