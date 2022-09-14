İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözünü ettiği görüntüler

Bakan Soylu'nun, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmen grubuna Yunanistan'ın müdahalesi sonucunda yaşamını yitiren 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki abisi Abdulvahap bebeğin görüntülerini paylaşarak “Avrupa ve Yunanistan bu katliamın sorumlusu sizsiniz” dedi.

Bakan Soylu, bütün kimyasını alt üst ettiğini dile getirdiği görüntüleri, “Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz. Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz” ifadeleri ile paylaştı.