İşte yeni asgari ücret! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Dün yapılan toplantılarda bir sonuca varılamayan Asgari ücret konusunda sendikalar isteklerini belirtmişti.Sendikalılar asgari ücretin 6bin 130 lira olmasını istemişlerdi. Bugün yapılan toplantı sonrasında asgari ücret konusunda sonuca varıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücret detayları belli oldu.Açıklanan rakamlara göre asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş oldu.
Toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşımda bulundu.Açıklamasında asgari ücrete yüzde 30'luk bir artış yaptıklarını belirterek herkese hayırlı olsun dileklerini iletti.