SAĞLIK
18 Nisan 2023 - 08:00

İstenmeyen tüyler kabusunuz olmasın! 4 doğal kür ile kökünü kazıyacaksınız

İstenmeyen tüylerle mücadele etmek artık pahalı olmak zorunda değil. Doğal kürler, vücut ve yüzdeki istenmeyen tüylerin yok edilmesinde etkili olabilir ve bütçenizi de koruyabilirsiniz. İşte deneyip kanıtlanmış doğal kürler...

SAĞLIK
18 Nisan 2023 - 08:00
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İstenmeyen tüyler kabusunuz olmasın! 4 doğal kür ile kökünü kazıyacaksınız
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Kadınların yüz bölgelerindeki istenmeyen tüyler, genellikle dudak üstü, çene ve yanak kenarlarında oluşur. Yüz bölgesi, vücudun diğer bölgelerine göre daha hassas olduğu için doğrudan güneş ışığına maruz kalması dikkat gerektirir. Bu nedenle yüzde oluşabilecek yaralanma veya kızarıklık, güneş teması ile kalıcı lekelere yol açabilir.

Nefisyemektarifleri.com'da yer alan bir içerikte, evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle tüylerin azaltılması önerilmektedir.

DOĞAL TÜY AZALTICI YÖNTEMLER



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1- Portakal Kabuğu Kürü

Portakal kabuklarını rondodan geçirerek kremsi bir kıvam elde edin. Karışıma bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Ağda işlemi sonrası, düzenli olarak portakal kabuğu kürünü uygulayarak tüy köklerinin zayıflamasına yardımcı olabilirsiniz. Ciltte yaklaşık bir saat bekletildikten sonra ılık suyla temizlenebilir.

2- Yumurta Akı Kürü

Yumurta akı, mısır unu ve toz şeker karışımı, düzenli kullanıldığında tüylerin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olur. Karışım, tüyler aldıktan sonra cilde masaj yapılarak uygulanabilir.

3- Limon Kürü

Limon suyu ve tuz karışımı ile hazırlanan bu kür, tüy köklerini zayıflatır. Ancak, ciltte yanma hissi varsa hemen durdurulmalıdır. İstenmeyen tüyler ağda sonrası alındıktan sonra uygulanmalı ve 3-4 saat boyunca ciltte bekletilmelidir.

4- Aslanpençesi Kürü

Aslanpençesi bitkisi, hormon seviyesini düzenleyerek tüyleri azaltabilir. Sıcak bir bardak suya aslanpençesi bitkisi ekleyin ve süzün. Sonra çay olarak tüketebilirsiniz.

TÜY AZALTICI DOĞAL KARIŞIM

Cilt Uzmanı Şems Arslan'ın tarifine göre hazırlanan bu doğal karışım, istenmeyen tüylerin zamanla azalarak yok olmasına yardımcı olur.

Malzemeler

*1 çay kaşığı karbonat

*Bir çay bardağı Türk kahvesi telvesi

Hazırlanışı

Karbonat ve Türk kahvesi telvesini karıştırın ve ağda işlemi sonrası cildinize uygulayın.

Bu doğal karışım, ergenlik döneminden itibaren herkesin güvenle kullanabileceği bir tüy azaltıcı tarifidir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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