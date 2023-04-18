İstenmeyen tüyler kabusunuz olmasın! 4 doğal kür ile kökünü kazıyacaksınız

Kadınların yüz bölgelerindeki istenmeyen tüyler, genellikle dudak üstü, çene ve yanak kenarlarında oluşur. Yüz bölgesi, vücudun diğer bölgelerine göre daha hassas olduğu için doğrudan güneş ışığına maruz kalması dikkat gerektirir. Bu nedenle yüzde oluşabilecek yaralanma veya kızarıklık, güneş teması ile kalıcı lekelere yol açabilir. Nefisyemektarifleri.com'da yer alan bir içerikte, evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle tüylerin azaltılması önerilmektedir.
DOĞAL TÜY AZALTICI YÖNTEMLER
1- Portakal Kabuğu Kürü Portakal kabuklarını rondodan geçirerek kremsi bir kıvam elde edin. Karışıma bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Ağda işlemi sonrası, düzenli olarak portakal kabuğu kürünü uygulayarak tüy köklerinin zayıflamasına yardımcı olabilirsiniz. Ciltte yaklaşık bir saat bekletildikten sonra ılık suyla temizlenebilir. 2- Yumurta Akı Kürü Yumurta akı, mısır unu ve toz şeker karışımı, düzenli kullanıldığında tüylerin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olur. Karışım, tüyler aldıktan sonra cilde masaj yapılarak uygulanabilir. 3- Limon Kürü Limon suyu ve tuz karışımı ile hazırlanan bu kür, tüy köklerini zayıflatır. Ancak, ciltte yanma hissi varsa hemen durdurulmalıdır. İstenmeyen tüyler ağda sonrası alındıktan sonra uygulanmalı ve 3-4 saat boyunca ciltte bekletilmelidir. 4- Aslanpençesi Kürü Aslanpençesi bitkisi, hormon seviyesini düzenleyerek tüyleri azaltabilir. Sıcak bir bardak suya aslanpençesi bitkisi ekleyin ve süzün. Sonra çay olarak tüketebilirsiniz. TÜY AZALTICI DOĞAL KARIŞIM Cilt Uzmanı Şems Arslan'ın tarifine göre hazırlanan bu doğal karışım, istenmeyen tüylerin zamanla azalarak yok olmasına yardımcı olur. Malzemeler *1 çay kaşığı karbonat *Bir çay bardağı Türk kahvesi telvesi Hazırlanışı Karbonat ve Türk kahvesi telvesini karıştırın ve ağda işlemi sonrası cildinize uygulayın. Bu doğal karışım, ergenlik döneminden itibaren herkesin güvenle kullanabileceği bir tüy azaltıcı tarifidir.