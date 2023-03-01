İstenmeyen tüyleri tek seferde yok ediyor! Epilasyona binlerce lira dökmeye son













Yulaf kürü tarifi

Nasıl uygulanacak?

İstenmeyen tüylerden kurtulmak kadınlar için zor bir durum. Son zamanlarda yüz bölgesinde bulunan tüyleri almak oldukça yaygınlaşmış durumda. Kimileri bunun için ustura ya da ağda kullanırken kimileri ise kalıcı olarak bu tüylerden kurtulmak için epilasyonu ya da doğal yolları tercih ediyor. Bunun için bazı karışımlar mevcut. Pek çok gıda ürünü saç ve cilt bakımı için tercih edilmektedir. Bu ürünlerin bilinmeyen çok farklı etkileri bulunmakta. İstenmeyen tüyler için kullanılan gıdalardan biri ise yulaf kürü. Cildi nemlendiren ve ışıltı katan yulaf kürü, istenmeyen tüylerde de işe yarıyor.Kürü elde etmek için; 1/2 çay kaşığı yulaf ezmesi, 6-8 damla Limon suyu ve 1 yemek kaşığı balı karıştırmak gerekiyor.Toz haline gelene kadar mutfak robotunda çekilen yulaf ezmesine limon ve bal eklenmesi halinde kür hazır hale gelecek. Krem kıvamını alan bu karışımı istenmeyen tüylerin olduğu yerlere daha fazla olmak üzere yüzünüze uygulayın.15-20 dakika geçtikten sonra yuvarlak el hareketleriyle yüzünüze masaj yapın. Burada dikkat edilmesi gereken, bu ovalamanın tüylerin çıkış yönünün tersine yapılmasıdır. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayarak işlemi sonlandırabilirsiniz.