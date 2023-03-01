İstenmeyen tüylerden kurtulmak kadınlar için zor bir durum. Son zamanlarda yüz bölgesinde bulunan tüyleri almak oldukça yaygınlaşmış durumda. Kimileri bunun için ustura ya da ağda kullanırken kimileri ise kalıcı olarak bu tüylerden kurtulmak için epilasyonu ya da doğal yolları tercih ediyor. Bunun için bazı karışımlar mevcut. Pek çok gıda ürünü saç ve cilt bakımı için tercih edilmektedir. Bu ürünlerin bilinmeyen çok farklı etkileri bulunmakta. İstenmeyen tüyler için kullanılan gıdalardan biri ise yulaf kürü. Cildi nemlendiren ve ışıltı katan yulaf kürü, istenmeyen tüylerde de işe yarıyor.
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01 Mart 2023 - 11:45
İstenmeyen tüyleri tek seferde yok ediyor! Epilasyona binlerce lira dökmeye son
Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmak isteyenler bu yöntemi deneyebilir! İstenmeyen tüylerle vedalaşma zamanı! İşte detaylar...
SAĞLIK
01 Mart 2023 - 11:45