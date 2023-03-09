









İSTENMEYEN TÜYLERİNİZDEN KURTULMANIN YOLU NOHUTTA







İstenmeyen tüylerin çözümü nohutmuş! Meğer bu şekilde kullanılırsa tüyleri kökünden yok ediyormuş! Kıllarınızı yok edecek doğal bir yöntem. Eminim bir çok kişi bu yöntemi bilmiyor ancak uygulandığında çok etkili sonuçlar elde edilebiliyor. Kıllarınızdan sonuna kadar kurtulmak istemez misiniz? Türk mutfağının vazgeçilmez besin maddesi olan bakliyatları arasında bulunan nohuttan mucizevi sonuç. Tüylerinizden, kıllarınızdan kurtaracak çok önemli bir öneri geliyor. İşte detaylar...İstenmeyen tüylerden kim kurtulmak istemez ki? Özellikle kadınların başına bela olarak bulunan son dönemlerde erkeklerinde kurtulmaya çalıştığı tüylerden kurtulmanın çok basit bir yöntemi var. Hem de doğal. Uygulandığınızda tüylerinizden ve kıllarınızdan kurtulduğunuzu göreceksiniz. Tüy köklerini kurutan ve bir daha çıkartmayan bu yöntem son dönemlerde oldukça popüler. Güzellik denilince kimsenin aklına nohut gelmez ama bu besinin bu mucizevi sonucuna inanamayacaksınız. İşte diğer ayrıntılar...Türk mutfağının vazgeçilmez besin maddelerinden biri olan nohut, içeriğindeki maddeler sayesinde oldukça yararlı ve faydalı bir besin olarak bilinmektedir. Sağlığa çok ciddi faydalarının olduğu bilinmekle beraber aynı zamanda güzellik için de kullanıldığını biliyor muydunuz? Evet nohutun güzellikle ile ilgili bir bağlantısı var.Artık güzellik için doğal yöntemler sıklıkla tercih ediliyor. Pek çok kadın bu yöntemleri kullanıyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok etkili bir çözüm. Nohutun saymakla bitmeyen bir çok faydasının bulunduğu aşikardır. Ancak birazdan bahsedeceğimiz kür tarifi sağlıktan çok güzellikle ile ilgilidir. Kıl köklerini kurutarak tüylenmelerinin önlenmesini sağlayacak kür tarifine biraz geçiyoruz. İşte kılları ve tüyleri yok eden o tarih... Tarif: Yarım kase nohut unu. Yarım kase süt. Bir tatlı kaşığı zerdaçal tozu ve bir tatlı kaşığı krema. Uygulanışı ise gayet basit. Tüm malzemeleri bir kapta iyice karıştırdıktan sonra kılların çıktığı bölgenin tersine doğru sürün. Yarım saat bekledikten sonra da ılık suyla durulayın. İşlem bu kadar basit.