İster evden ister ofisten çalışma imkanı var! Garanti Bankası yüksek maaşla personel alımına hız verdi: Şartlara mutlaka bakılmalı













GARANTİ BANKASINDAN PERSONEL ALIMLARI

KADROLAR BELLİ OLDU!

Özel bankalardan biri olan Garanti Bankası, iş alımını yayınladı. Garanti Bankası, evden ve ofisten çalışacak personel alımı yapacağını duyurdu. Binlerce iş arayan ya da iş değiştiren, günlük iş ilanlarına göz atmak isterken, Garanti BBVA işe alım yaptığını duyurdu. Garanti Bankası personel alım bilgileri iş arayanların ilgisini çekse de detaylar kamuoyuna açıklandı.Türkiye'nin özel bankalarından biri olan Garanti Bankası, hem evden hem de ofisten çalışacak personel alımı yaptığı bildirildi. Garanti Bankası tarafından yapılan kadroya ilişkin tüm detaylar iletildiğinde son yapılan açıklamaya göre kadroya ilişkin detaylar ortaya çıktı.Çeşitli pozisyonlar için alım olacağı aktarılırken, detaylar dikkat çekti. İş arayanların ilgisini çeken Garanti Bankası personel alım bilgileri açıklandı. Garanti Bankası çalışanlarına sunulan imkanlardan bazıları belirtilse de bunlar şöyleydi: *İYİ Bak Kendine Wellbeing Programı ve 20’den fazla hobi kulübü ve spor takımı, *Kurumsal gönüllülük programları, *İngilizce ve İspanyolcanı geliştirebileceğin ücretsiz yabancı dil platformu, *Özel sağlık ve hayat sigortası, *Doğum günü izni ve daha fazlası seni bekliyorGaranti Bankasını personel alım kadroları belirlendi. Kadrolar şöyledir; -Müşteri Danışmanı -Müşteri İletişim ve Entegrasyon Çözümleri – İş Analisti -Müşteri Onboarding - İş Analisti -Networks - Yazılım Mühendisi -Portföy Yönetimi ve İzleme Yetkilisi - Uzmanı -Risk Yönetimi Yetkilisi - Uzmanı -Satış ve Hizmet Uygulamaları Geliştirme Yönetmeni -Service Control Center - Altyapı Mühendisi -Uygulama Servisleri Rezilyans Yönetimi - Rezilyans Mühendisi -Veri Ambarı ve İş Zekası Araçları Analiz – Veri Analisti -Yatırım Bankacılığı- Yazılım Mühendisi -1. Seviye Operasyonel Risk ve Kontrol - Kontrol Uzmanı -Bireysel İş Geliştirme Uzmanı - Yönetmeni -Birikim ve Güvence Uzmanı -Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Yönetmeni -Çıktı Hazırlama Servisi – Yazılım Mühendisi -Çözüm Mimarisi – Çözüm Mimarı -Dijital Varlık Muhasebe ve Finansal Raporlama Yönetmeni -Dijital Varlıklar AML İzleme Uzmanı - Yönetmeni -Dijital Varlıklar Trading Çözümleri - Yazılım Uzmanı -Dijital Varlıklar Trading Çözümleri- İş Analisti -Elementer Sigorta Yazılım-Yazılım Mühendisi -Finansal Olmayan Risk Yetkilisi - Uzmanı - Yönetmeni -Geniş Alan Network Teknolojileri - Network Mühendisi -Hazine ve Yatırım Bankacılığı Rezilyans Yönetimi -İç İletişim ve Kültür Yönetmeni -Kurulum ve Lojistik Yönetimi - Destek Uzmanı -Leasing Yazılım – Yazılım Mühendisi -Mobil Yatırım Bankacılığı – İş Analisti -Müşteri Analitiği Veri Bilimi Yönetmeni- Data Scientist Başvurular Garanti Bankası kariyer sayfasından yapılmaktadır.