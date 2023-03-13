Sevilen market zincirlerinden olan CarrefourSa ramazan bayramı öncesi tutulacak oruçlar için kolileri hazırlamaya başlarken marketin resmi sitesi üzerinden her bütçeye uygun koliler hazırlandı. CarrefourSa Ramazan koli fiyatları ne kadar? Ramazan kolisi içeriğinde neler var? İşte detaylar...
YAŞAM
13 Mart 2023 - 23:45
İster yardım yap, ister kendin kullan! Carrefour Ramazan kolisi fiyatlarına bakın: İçinde yok yok!
Ramazan ayının gelmesine günler kala marketlerde yardım kolileri düzenlenmeye başladı. Türkiye'de birçok market zinciri ramazan kolilerini hazırlamaya başlarken yardım edecek olanlar fiyatları araştırmaya başladı. CarrefourSa Ramazan kolisi fiyatları ne kadar?
YAŞAM
13 Mart 2023 - 23:45