İster yardım yap, ister kendin kullan! Carrefour Ramazan kolisi fiyatlarına bakın: İçinde yok yok!







2023 CARREFOURSA RAMAZAN KOLİLERİ







Sevilen market zincirlerinden olan CarrefourSa ramazan bayramı öncesi tutulacak oruçlar için kolileri hazırlamaya başlarken marketin resmi sitesi üzerinden her bütçeye uygun koliler hazırlandı. CarrefourSa Ramazan koli fiyatları ne kadar? Ramazan kolisi içeriğinde neler var? İşte detaylar...Un, yağ, şeker, çay, bakliyat ürünleri başta olmak üzere bir çok besin değeri yüksek ve ana mutfak ihtiyaçlarının içerisinde bulunduğu kolilerde fiyatlar, 13 çeşit üründe 229,90 TL ile başlayan fiyatlar, 20 ürün de 349,90 TL, 25 üründe 429,90 TL ve 31 üründe 549,90 TL olarak hazırlanarak satışa sunuldu.