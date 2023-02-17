MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 14:55

İstifa edeceği söylenen Haluk Levent'ten flaş açıklama! O sözleri sevmeyenlerini kızdıracak: Tek tek açıkladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketinden sonra AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent ile ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Peki Haluk Levent konular ile ilgili hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 14:55
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İstifa edeceği söylenen Haluk Levent'ten flaş açıklama! O sözleri sevmeyenlerini kızdıracak: Tek tek açıkladı
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6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında birçok gönüllü ve dernek bölgede yardım çalışmalarını sürdürürken AHBAP Derneği yardımlarıyla göz önündeydi. Haluk Levent bir konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapacağını duyurdu. Peki Haluk Levent hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALUK LEVENT HANGİ KONUDA AÇIKLAMA YAPTI

Merkez üssü Kahramanmaraş depreminden sonra özellikle göz önünde olmaya başlayan AHBAP Derneği ile ilgili başkan Haluk Levent sosyal medya hesabından akşam 22.00'de bir açıklama yapacağını duyurmuştu. AHBAP Derneği tarafından toplanan maddi yardımlar ile ilgili ortaya atılan iddialar sebebiyle Haluk Levent şu açıklamaları yaptı; 'Aslında akşam 22.00'de bir açıklama yapacaktım ama o kadar çok spekülasyon yapılıyor ki herkes toplanan maddi yardımlara el konulacağını, AFAD ve Kızılay'a aktarılacağını konuşup duruyor. 



Haluk Levent Açıklamaları

Bu yüzden açıklamayı erkenden yapıyorum. Açıklamamdan önce şunu söyleyeyim ki sizin yardımlarınız benim namusum, hiç kimseye ve hiçbir kuruluşa vermem, veremem. Hiç kimse de benden böyle bir talepte bulunmadı. Yüzbinlerce insan evsiz, ilk işim TOKİ ile görüşmek oldu. Acil olarak ev yaptıracağız. 2 gündür bazı işgüzarlar AHBAP çalışmalarını aksatmaya yönelik girişmeler yapıyor. Bu konuda tıkanmıştık ama yetkililerle görüştük, olay çözüldü. Biz sahadayız.' 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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