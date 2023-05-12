İstifa edersem 'Kaos Olur' demişti! Kızılay Başkanı Kerem Kınık, görevini bıraktı..







"İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR"











“GOYGOYCULARIN LAFIYA HAREKET ETMİYORUM”

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, çadır ve kan satışı skandallarıyla anılmaya başlanmıştı. Yapılan onca eleştiriye bu güne kadar ulak tıkayan Kınık, seçime 2 gün kala istifa ederek görevinden ayrıldığını duyurdu. Kerem Kınık, Twitter profilinden "Kızılay Başkanı" ibaresini kaldırdı ve yerine "Kızılay Gönüllüsü" ibaresini yazdı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay çadır satışıyla ilgili "Bu konu beni çok endişelendiriyor" diye konuşmuştu.Geçen yıl Mart ayında TBMM deprem soruşturma komisyonu önünde savunma yapan Kerem Kınık, kendisine yöneltile istifa sorularına "Kızılay Genel Başkanı istifa ederse kanuna göre genel kurula katılmak zorundadır" şeklinde yanıt vermişti. Kızılay'ın idari işlerini aksayarak ortaya kaotik bir durum yaratacağını savunan Kınık, AHBAP derneğine çadır satışı konusunda hiçbir şey bilmediğini iddia ederek şunları söylemişti: Çadırların hiçbiri halkın bağışlarıyla satılmadı. Vatandaşa ticari satış yapılamaz. Çadır satışından ne benim ne de AHBAP dernek başkanının haberi vardı. Bana sorsalar AHBAP'a göndermeyin dedim. Bilseydik vermezdik. Dünyanın bir çok yerinde çadır arıyoruz, o bölgeye lojistik olarak bu çadırları getireceğiz."Kerem Kınık ile görüşülmesinde gazetecilerin istifa edip etmeyeceği sorusuna ise Kınık “Seçildim. "Bu kadar başarı elde ettikten sonra goygoyların sözüne uymayacağım" şeklinde yanıt vermişti.