İstifa etmeyi düşünenler dikkat! Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘tazminat’ kararı..







YARGITAY KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI YÖNÜNDEKİ TALEPLERİ REDDETTİ







Dört yıl sonra işinden ayrılan çalışan, ertesi gün yeni bir işe başladı. Yapılan tüm görüşmelere rağmen hem kıdem tazminatı hem de ihbar tazminatı ödenmeyen işvereni için iş mahkemesine başvurdu. Davacı çalışan; Çalışırken fazla mesai yaptığını, yıllık izin kullanmadığını, resmi tatillerde ve yılbaşı tatillerinde bile çalışmaya devam ettiğini ama hak ettiği maaş ödenmediğini beyan etti. Öte yandan davalı şirket avukatı, davacının iddia ettiği gibi fazla mesai yapmadığını, işverene asgari ücretle çalıştığını, işyerinde iş bulduğu için ayrıldığını, bir başkasının kendi isteğiyle işten ayrıldığını ve çalışmadığını öne sürerek davanın reddi talebinde bulundu. Mahkeme; davacının iş sözleşmesinin davalının işvereni tarafından haksız yere feshedildiğine karar vermiştir. Davacının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin taleplerinin, başvurucunun ispatlayamadığı fazla mesai, haftalık izin ve resmi tatil taleplerinin ise reddedilmesine karar verilmiştir. Karara her iki tarafın avukatları itiraz edince Yargıtay 9. Yargıtay araya girdi.Bir önceki kararda; Davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini açıklamadığı yinelenirken, davalı davacının diğerinde iş bulmasından dolayı kendi isteğiyle işinden ayrıldığını ileri sürmüştür. Kararda şu ifadelere yer verildi: “İşten çıkarma tanığının ifadesine göre, davacının tanıklarından bir tanesinin davacıyla aynı işyerinde çalışmadığı, diğer davacı tanığının da dava süresi dolmadan işine son verdiği düşünülebilir. Dava Davacının iş sözleşmesi Dosyadaki menfaat dağıtımı incelendiğinde iş akdinin ayın 10'unda sona ermiş olan davacının ayın 11'inde dosyadaki işyerinden başka bir işyerinde çalışmaya başladığının anlaşıldığı görülmektedir. İş akdini haklı nedenle feshetme-işten ayrılma gibi) ve işçinin kendi isteğiyle istifasını kabul etmesi, kıdem tazminatı ve ön ihbar talebinin reddi ancak yazılı olarak kabul kararının yanlış ve fesih sebebidir."