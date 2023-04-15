İstifalar sonrasında Samet Aybaba'nın yeni takımı sonunda belirlendi!







SAMET AYBABA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU







Süper Lig bitişine sayılı zaman kala taraftarlar merakla Samet Aybaba'nın yeni takımını araştırmaya başladı. Peki Samet Aybaba hangi takımla el sıkıştı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Samet Aybaba'nın yeni adresi taraftar tarafından merakla araştırırken gelişmeler peş peşe yaşandı. Eyüpspor geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmış ve Zafer Turan ile el sıkışmıştı. 4 maç yaşandıktan sonra yaşanan başarısızlıkların peş peşe gelmesiyle birlikte Zafer Turan ile de yollar ayrıldı.TFF 1. Lig'de kendi sahasına Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla yenilen Eyüpspor Zafer Turan ile anlaşmasını sonlandırdı. İstanbul tarafından gelen açıklamaya göre 27 Mart tarihinde İbrahim Üzülmez'in vedası sonrasında Zafer Turan ile anlaşma sağlanmış ve çıkılan 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşanmıştı. Takımın prensipte Samet Aybaba ile anlaşma sağladığı bilgisi de verildi.