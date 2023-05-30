İstifası istenen CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, MYK kurmaylarına 'Toplantı' talimatı!

14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği ve 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hayal kırıklığı yaşayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti tabanından hem de seçmenlerinden istifa etmesi için yoğun baskılarla mücadele etti. "Cumhurbaşkanı adayları" konusundaki amansız duruşu nedeniyle seçim sürecini kaybetmekle suçlanan CHP lideri, yine de seçim sonrası yaptığı konuşmalarda görevde kalacağını belirtti.
İSTİFA KARARI VERECEK Mİ?
HP'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantı tarihi belli olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, 1 Haziran Perşembe günü yapılacak MYK toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlık edecek. Parti merkezindeki toplantı saat 13.00'te başlatılacak.
MYK toplantısında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu değerlendirilecek ve CHP takvimi masaya yatırılacak. Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığından ayrık-lıp ayrılmayacağı kararını da MYK kurmayları ile paylaşacağı değerlendiriliyor.
CHP KURULTAYI NE ZAMAN?
Bu arada CHP'nin seçim yenilgisi kongrede tartışmalara yol açtı. CHP genel merkezi, olağan meclisi seçim gerekçesi ile bir yıl erteledi. Merkez, meclisi gelecek yıl Mart ayında yapılacak belediye meclisi seçimleri sonrasına ertelemeyi planlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan yardımcılarından oluşan MYK'yı yenileyerek Kongre'nin taleplerini gevşetebileceği iddia edildi. Ancak parti kongresi toplanana kadar bu yönde herhangi bir adım atılması pek olası değil.