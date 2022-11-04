DÜNYA
04 Kasım 2022 - 20:59

İstihdam verileri açıklandı New York borsası haftayı yükselişle kapattı

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verisinden sonra haftanın son gününü yükselişle açtı. İşte detaylar...

DÜNYA
04 Kasım 2022 - 20:59
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İstihdam verileri açıklandı New York borsası haftayı yükselişle kapattı


Açılışta Dow Jones endeksi, iki yüz puanın üstünde değer kazanırken, %0,82 artışla 32.265,01 puana çıktı.

S P 500 endeksi ise %1,27 artış oranıyla 3.766,98 puana ve Nasdaq endeksi %1,98 kazanç ile 10.548,14 puana yükseldi.

HAFTANIN SON GÜNÜNE POZİTİF BAŞLANDI



ABD'de Ekim ayı içinde beklentinin üzerinde artış yaşayan istihdam verisi sonrasında pay piyasaları Cuma gününü pozitif açtı.

Bugün açıklanan veriler doğrultusunda, tarım dışı istihdam Ekim ayında 261.000 kişi ile beklentilerden daha çok artış gösterirken, işsizlik oranının yüzdesi 3,5'ten 3,7'ye çıktı.

 new york borsası

Analistlere göre, beklentilerin üstünde gelen istihdam iş gücü piyasasının gücünün devam ettiğini gösteriyor. İşsizlik oranlarındaki artış ise iş gücü piyasası şartlarından biraz gevşemeyi işaret ediyor. Analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası faiz artış hızında yavaşlamaya yönelik beklentileri destekler nitelikte olduğunu savunuyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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