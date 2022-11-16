GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 15:36

İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in saldırı sonrası elinde tuttuğu kırmızı güller merak konusu olmuştu. Kırmızı güllerin bir mesaj niteliği taşıyıp taşımadığı bombacının ifadesiyle ortaya çıktı.

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 15:36
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!


Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bombacı kısa süre içerisinde yakalanırken güvenlik kameralarında elinde tuttuğu kırmızı gül dikkatleri çekmişti. O gülleri nereden aldığı ve neden elinde tuttuğu belli oldu.

Kırmızı gülün sırrı çözüldü

İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren 23 yaşındaki Ahlam Albashir saklandığı evde yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin bombayı patlatmadan önce ünlü bir mağazanın önündeki banklarda uzun süre oturduğu, sonrasında yanında getirdiği paketi bırakarak koşarak uzaklaştığı görüldü.



Üzerinde kamuflaj desenli pantolon, siyah başörtüsü ve deri ceketin olduğu kadın kaçarken elinde iki adet gül tutuyordu. Sabah Gazetesi’nin özel haberine göre güllerin akıbeti çözüldü.

Teröristin banka oturduğu sırada yanına bir çiçekçinin yaklaştığı ve gül satmak istediği ortaya çıktı. kadın terörist önce gülleri almak istemedi ancak daha fazla dikkat çekmemek adına gülleri aldı. Sonrasında ise bomba paketini bankın üzerine bıraktıktan sonra elindeki gülleri dahi bırakmadan koşarak uzaklaştı. Ardından da bir dakika geçmeden bomba yüklü paketi patlattı.

Neler olmuştu?

İstiklal Caddesi’nde Pazar günü saat 16.13 sıralarında bir patlama meydana geldi. banka bırakılan paketin patlatılmasıyla saldırının terör kaynaklı olduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemesinde banka paketi bırakan kişinin Alham Albashir olduğu belirlendi. Saldırının ardından önce taksi ile Esenler’e oradan da Küçükçekmece’deki eve kaçan Albashir gece yarısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Saldırganın ilk sorgusunda PKK’nın özel istihbarat biriminden olduğu ve özel olarak yetiştirildiği öğrenildi. Bombacıya yardım eden Bilal Hassan isimli terörist için arama çalışmaları devam ederken saldırıya ilişkin toplam 50 kişi ise gözaltına alındı. PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 6 vatandaş hayatını kaybederken, 81 vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
EYT düzenlemesinde primi tam olmayanların emekli olma şansları var mı? Yönetmelikte önemli ayrıntı!
EYT düzenlemesinde primi tam olmayanların emekli olma şansları var mı? Yönetmelikte önemli ayrıntı!
Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesinde etekle gezince ortaya renkli görüntüler çıktı
Diyarbakır'da İskoç rüzgarı! Büyük karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesinde etekle gezince ortaya renkli görüntüler çıktı
Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!
Araç sahiplerine rahat rahat nefes aldıracak haber: Bu gece yarısı benzinde 77 kuruş indirim bekleniyor!
Şirketin telefonunu, bilgisayarını kullanıyorsanız dikkat! İş arkadaşınız başınızı yakabilir, işten kovulabilirsiniz
Şirketin telefonunu, bilgisayarını kullanıyorsanız dikkat! İş arkadaşınız başınızı yakabilir, işten kovulabilirsiniz
Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir mi?
Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir mi?
Son Haberler
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız...
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı...
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te...
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek...
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim...
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam genişliyor yüzde 50 indirim ya zam!
Trafik sigortalarında iyi sürücü kötü sürücü dönemi! Kapsam...
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi
Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla...
Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Minecan Beyazadam kimdir, nereli, yaşı kaç? Minecan Beyazadam biyografisi,...
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan son görüşmenin detayları
Mauro Icardi Galatasaray yönetiminin içini rahatlattı. İşte yapılan...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati açıkladı: Son 10 ayda...
Dolar'a neler oluyor! Endeks dibe vurdu, endişe arttı! Bakan Nebati...
Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı transfer etmek istiyor
Trabzonsporlu Marc Bartra'ya İspanya'dan talip çıktı! Getafe Bartra'yı...
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak e-Devlet'ten başvuru yeter
Çocuklu ailelere duyuruldu! Çocuk başına 1.261 TL ödeme yapılacak...
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam bile hayal: İşte yeni rakam
Asgari ücrette beklentileri yerle bir eden açıklama! Yüzde 50 zam...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den...