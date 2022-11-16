İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!

Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bombacı kısa süre içerisinde yakalanırken güvenlik kameralarında elinde tuttuğu kırmızı gül dikkatleri çekmişti. O gülleri nereden aldığı ve neden elinde tuttuğu belli oldu.
Kırmızı gülün sırrı çözüldüİstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren 23 yaşındaki Ahlam Albashir saklandığı evde yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin bombayı patlatmadan önce ünlü bir mağazanın önündeki banklarda uzun süre oturduğu, sonrasında yanında getirdiği paketi bırakarak koşarak uzaklaştığı görüldü.
Üzerinde kamuflaj desenli pantolon, siyah başörtüsü ve deri ceketin olduğu kadın kaçarken elinde iki adet gül tutuyordu. Sabah Gazetesi’nin özel haberine göre güllerin akıbeti çözüldü. Teröristin banka oturduğu sırada yanına bir çiçekçinin yaklaştığı ve gül satmak istediği ortaya çıktı. kadın terörist önce gülleri almak istemedi ancak daha fazla dikkat çekmemek adına gülleri aldı. Sonrasında ise bomba paketini bankın üzerine bıraktıktan sonra elindeki gülleri dahi bırakmadan koşarak uzaklaştı. Ardından da bir dakika geçmeden bomba yüklü paketi patlattı.