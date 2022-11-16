İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!







Kırmızı gülün sırrı çözüldü







Neler olmuştu?

Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybederken 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bombacı kısa süre içerisinde yakalanırken güvenlik kameralarında elinde tuttuğu kırmızı gül dikkatleri çekmişti. O gülleri nereden aldığı ve neden elinde tuttuğu belli oldu.İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen bombalı terör saldırısını gerçekleştiren 23 yaşındaki Ahlam Albashir saklandığı evde yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin bombayı patlatmadan önce ünlü bir mağazanın önündeki banklarda uzun süre oturduğu, sonrasında yanında getirdiği paketi bırakarak koşarak uzaklaştığı görüldü.Üzerinde kamuflaj desenli pantolon, siyah başörtüsü ve deri ceketin olduğu kadın kaçarken elinde iki adet gül tutuyordu. Sabah Gazetesi’nin özel haberine göre güllerin akıbeti çözüldü. Teröristin banka oturduğu sırada yanına bir çiçekçinin yaklaştığı ve gül satmak istediği ortaya çıktı. kadın terörist önce gülleri almak istemedi ancak daha fazla dikkat çekmemek adına gülleri aldı. Sonrasında ise bomba paketini bankın üzerine bıraktıktan sonra elindeki gülleri dahi bırakmadan koşarak uzaklaştı. Ardından da bir dakika geçmeden bomba yüklü paketi patlattı.İstiklal Caddesi’nde Pazar günü saat 16.13 sıralarında bir patlama meydana geldi. banka bırakılan paketin patlatılmasıyla saldırının terör kaynaklı olduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları incelemesinde banka paketi bırakan kişinin Alham Albashir olduğu belirlendi. Saldırının ardından önce taksi ile Esenler’e oradan da Küçükçekmece’deki eve kaçan Albashir gece yarısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın ilk sorgusunda PKK’nın özel istihbarat biriminden olduğu ve özel olarak yetiştirildiği öğrenildi. Bombacıya yardım eden Bilal Hassan isimli terörist için arama çalışmaları devam ederken saldırıya ilişkin toplam 50 kişi ise gözaltına alındı. PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 6 vatandaş hayatını kaybederken, 81 vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.