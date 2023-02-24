İstiklal Caddesi'ndeki saldırının kilit ismi Halil Menci, Suriye'de öldürüldü!







MİT TARAFINDAN YAKIN TAKİBE ALINDI







İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal caddesinden düzenlenen terör saldırısı failleri Ahram El Beşir ve Bilal Hassan'ı yöneten ve Bilal Hassan isimli şahsın yurt dışına kaçmasına yardım eden terörist Halil Menci, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulundu.Örgüt tarafından gözaltına alınan ve üst düzey YPG mensupları ile sürekli temas içinde olduğu belirlenen Menci, MİT özel harekât timleri tarafından takibe alındı. MİT'in yakından izlediği terörist Halil Menci, Suriye'nin kuzey bölgesinde bulunan Kamışlı'da ekipler tarafından düzenlenen operasyon noktasında öldürülerek etkisiz hale getirildi.