İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristlerin WhatsApp konuşmaları çıktı! Talimatı o sözlerle vermiş!

Geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili düğüm çözülüyor. 13 Kasım Pazar günü 6 kişinin hayattan koparıldığı, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili son dakika gelişmeleri ortaya çıktı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin yakalanması ardından ona yardım eden ve talimat veren kişiler de ortaya çıktı. son olarak ise bu teröristler arasında internet üzerinden yapılan yazışmalar belirlendi. İstiklal Caddesi’nde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, onlarca vatandaşın da yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. Emniyette sorguları devam eden teröristlere ait olay gününe ilişkin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
“ Eski elbiselerini çıkarsın “
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, terörist Ammar Jarkas’ın saldırı gerçekleştirildikten sonra kız kardeşine “ Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy “ şeklinde mesaj göndermiş. Bu mesajlar Jarkas adlı kişinin patlamadan önceden haberdar olduğunu kanıtladı. Daha sonra Ammar Jarkas’ın telefonundaki Halil M. adlı kişiyle yazışma da bulundu. Terörist Albashir’in güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü daire içine alarak “ Bu o “ dedi. Halil M. adlı kişi ise “ Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver “ cevabını verdiği görüldü. Öte yandan terörist Albashir’ın gözaltına alınmadan hemen önce kendisini Küçükçekmece’ye götüren korsan taksiciyle yazıştığı da ortaya çıktı. Ahmet C. Adlı kişiye “ Merhaba “ yazan Albashir, “ Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver “ şeklinde yanıt aldı. İstiklal Caddesindeki patlama olayı ile ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.