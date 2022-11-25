İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nde asayiş, asayiş ve asayişin korunması ve mevcut yaya trafiğinin hızlandırılması için tedbirlere ilişkin "Genel Emir" yayınladı. 24 Kasım 2022 tarih ve 1/2022 sayılı Genel Kararda şöyle denilmektedir:
“Tarih, sosyal, kültürel ve turistik alandaki faaliyetlerin yoğun olarak icrasının yapıldığı Beyoğlu İlçesinin İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında sonra 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf, sanatkâr, meslek odaları, yerel yönetimler ve güvenlik birimleri ile yapılan tüm istişarelerde ortak talebin tramvay ve yaya trafiğinin akışını ve devamlılığını sağlanması olmuştur.
Öte yandan, aynı hususlar sadece genel güvenliğin sağlanmasında değil, kamu düzeni ve kamu refahının sağlanmasında da büyük önem arz etmektedir."