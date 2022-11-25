İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!













ALINAN ÖNLEMLER

CEZAİ İŞLEME TABİ TUTULACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nde asayiş, asayiş ve asayişin korunması ve mevcut yaya trafiğinin hızlandırılması için tedbirlere ilişkin "Genel Emir" yayınladı. 24 Kasım 2022 tarih ve 1/2022 sayılı Genel Kararda şöyle denilmektedir:“Tarih, sosyal, kültürel ve turistik alandaki faaliyetlerin yoğun olarak icrasının yapıldığı Beyoğlu İlçesinin İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında sonra 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf, sanatkâr, meslek odaları, yerel yönetimler ve güvenlik birimleri ile yapılan tüm istişarelerde ortak talebin tramvay ve yaya trafiğinin akışını ve devamlılığını sağlanması olmuştur.Öte yandan, aynı hususlar sadece genel güvenliğin sağlanmasında değil, kamu düzeni ve kamu refahının sağlanmasında da büyük önem arz etmektedir."Bu konuda İstiklal Caddesi'ndeki yeni tedbirler şunları gösteriyor: - Sokak satıcıları tarafından hangi amaçla olursa olsun sokağa masa, sandalye, yazı tahtası, mobil tabela vb. yerleştirilmek, - stantların montajı, - sergi açılışı, - seyyar satış yapılması ve satış tezgahlarının kurulumu - sosyal, kültürel veya ticari etkinliklerin organizasyonu, - Toplu veya bireysel sokak müzisyenleri ve performans gösterileri, - Hanutistlerin faaliyetleri, - Ve bu tür şeylerin benzerlerine izin verilmeyecek.Genel kararname, yetkili ve sorumlu kurum/kuruluş tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ve 5442 sayılı Devlet İdare Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak talimatların özenle uygulandığını belirtmektedir. Emre aykırı davranan kişi veya kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler yerine getirilecektir.