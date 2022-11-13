İstiklal Caddesi yangın yerine döndü! Patlamada ölü ve yaralılar var: Peş peşe açıklamalar yapılıyor

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Pazar günü İstiklal Caddesinin en kalabalık olduğu saatlerde aniden duyulan patlama sesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamaya ilişkin detaylar da kısa sürede ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi’nde patlama!
İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrasında vatandaşlar korku içerisinde kaçmaya çalıştı. Patlamanın hemen ardından patlama anına ilişkin ilk görüntüler de basın ile paylaşıldı. Görüntülerde büyük bir kalabalığın ortasında aniden patlama yaşandığı ve alevlerin yükseldiği görülüyor.
Patlamanın terör saldırısı mı yoksa farklı bir durum mu olduğu ise henüz belirlenemedi.
Can kaybı var…
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlama sonrasında açıklama yaptı. Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrasında olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Acı haberi veren Yerlikaya, patlamada can kaybı ve yaralıların bulunduğunu belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer isim de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Vatandaşların İstiklal Caddesi’ndeki patlama ile ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olmasını isteyerek, korku ve paniğe yol açacak paylaşımlardan uzak durulmasını söyledi. Patlama anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlamanın İstanbul’un göbeğindeki İstiklal Caddesi’nde yapılması ve bu patlamanın en kalabalık olduğu gün ve saatlerde meydana gelmesi akıllarda soru işareti yarattı. Edinilen son dakika
gelişmesi ile de RTÜK tarafından İstiklal Caddesi’ndeki patlamaya yayın yasağı getirildiği ifade edildi. Öte yandan İstiklal Caddesi’nde hayatını kaybeden vatandaşlar olduğu bildirildi.