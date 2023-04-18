GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 21:45

İstinaf Mahkemesi kararına göre MHP lideri Bahçeli'ye "bunadı" demek hakaret sayılmıyor!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaretten yargılanan bir sosyal medya kullanıcısı yargılandı. Ancak Ankara Bölge Mahkemesi'ne bağlı 6. Ceza Dairesi'nin (istinaf) yapılan itirazı değerlendirerek suçun hukuki unsurlarının oluşturmadığına karar verdiği bildirildi.

GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 21:45
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İstinaf Mahkemesi kararına göre MHP lideri Bahçeli'ye “bunadı” demek hakaret sayılmıyor!
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret suçlamasından yargılanan bir sosyal medya kullanıcısı hakkında yargı yolu açılmıştı. Mahkeme kararı Ankara Bölge Mahkemesi'ne bağlı 6. Ceza Dairesi'ne (istinaf) iletilirken istinaf, yapılan itirazı değerlendirerek suçun hukuki unsurlarının oluşturmadığına karar verdi.

Bu karar çerçevesinde sanık beraat ederken Devlet Bahçeli'ye hakaret suçlaması da kaldırılmış oldu. Sanığa, MHP lideri Bahçeli'ye "bunadı" demesinden kaynaklı kesilen 5 bin 300 lira para cezası da kararla birlikte iptal edildi. Yargıtay kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatlarına atıfta bulunmuştur.



İstinaf Mahkemesi kararına göre MHP lideri Bahçeli'ye “bunadı” demek hakaret sayılmıyor

AİHM HATIRLATILDI

“Özgül olayda, sanığın suçun konusunu paylaştığı "bunadı" ifadesi, rahatsızlığa katılan hakkında iddianamede belirtilmesine rağmen, katılımcıların onur ve şerefine, itibarına halel getirmez. Ancak niteliği kaba ve kabadır, bu nedenle suç suçunu oluşturan yasal unsurları oluşturmaz."

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU

Mahkeme ayrıca ifadenin son derece özgürlüğü konusu olduğunu söyledi:

"Mesajın tam metni değerlendirildiğinde, bu sözlerin Anayasa Mahkemesi ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içtihatlarinde özel bir öneme sahip olan ifade özgürlüğü hakkı çerçevesinde değerlendirileceği kesindir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ve bu nedenle sanığın mahkûmiyetine suçun hukuki unsurlarının oluşmamış olması dikkate alınmadan karar verilmiştir.Hakimin temyiz hakkı vardır, dolayısıyla iptali gerekir. KMC 280/2 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesinin kararı ve sanığın iddia edilen suçtan beraatine karar vermek gerekli görülmüştür."

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