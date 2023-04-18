MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret suçlamasından yargılanan bir sosyal medya kullanıcısı hakkında yargı yolu açılmıştı. Mahkeme kararı Ankara Bölge Mahkemesi'ne bağlı 6. Ceza Dairesi'ne (istinaf) iletilirken istinaf, yapılan itirazı değerlendirerek suçun hukuki unsurlarının oluşturmadığına karar verdi. Bu karar çerçevesinde sanık beraat ederken Devlet Bahçeli'ye hakaret suçlaması da kaldırılmış oldu. Sanığa, MHP lideri Bahçeli'ye "bunadı" demesinden kaynaklı kesilen 5 bin 300 lira para cezası da kararla birlikte iptal edildi. Yargıtay kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatlarına atıfta bulunmuştur.
GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 21:45
İstinaf Mahkemesi kararına göre MHP lideri Bahçeli'ye "bunadı" demek hakaret sayılmıyor!
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaretten yargılanan bir sosyal medya kullanıcısı yargılandı. Ancak Ankara Bölge Mahkemesi'ne bağlı 6. Ceza Dairesi'nin (istinaf) yapılan itirazı değerlendirerek suçun hukuki unsurlarının oluşturmadığına karar verdiği bildirildi.
GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 21:45