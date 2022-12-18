SİYASET
18 Aralık 2022 - 15:04

İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar dedi. AK Parti Sözcüsü isyan etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu hakkında alınan kararla ilgili olarak söyledikleri büyük ses getirdi.

SİYASET
18 Aralık 2022 - 15:04
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İstismar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar dedi. AK Parti Sözcüsü isyan etti

Cumhurbaşkanı'mızı ve partimizin adını kullanarak siyasi fırsatçılık yapmaya çalışıyorlar, istismar siyaseti yürütüyorlar diyerek açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konunun muhatabının yargı olduğunu işaret etti. Partilerinin yargıya müdahale gibi bir durumları olmadığını dile getiren Ak Parti sözcüsü muhalefetin konuyu istismar konusu yaptığını bunun çok yanlış olduğunu ifade etti. Yargı kararı henüz kesinleşmemişken bunu bir siyasal tartışma haline 6' lı masanın istismar siyaseti yaptığını öne süren çelik Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz üzerinden haksız bir algı operasyonu yapıldığını dile getirdi. Kendi iç hesaplaşmalarına bizi karıştırmasınlar diyerek sözlerini noktalayan parti sözcüsü Çelik yargı süreci işlerken açıklama yapmanın doğru olmadığını sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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