DÜNYA
04 Mayıs 2023 - 03:04

İsveç Avrupa Birliği'nden çıkıyor mu?

İsveç'te aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson, ülkesinin AB üyeliğinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA
04 Mayıs 2023 - 03:04
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İsveç Avrupa Birliği'nden çıkıyor mu?


    Akesson, Avrupa Birliği'nin sürekli genişleyen gücüne dikkati çekti. Alman, Polonyalı veya Fransız politikacıların ülkelerinde hangi arabaların satın alınacağına benzinin ne kadar pahalı olması gerektiğine ve mülkünde hangi ağaçları kesebileceklerine karar verdiklerini söyledi. Akesson, bu nedenle AB ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İsveç



    Bu açıklamalar, 2016'da Birleşik Krallığın Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrıldığı gibi de İsveç de Swexit ile ayrılacak mı sorusunu akıllara getirdi.

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