İsveç'in NATO üyeliğinde son viraj Ankara'da! Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor..













"Hiçbir müttefik Türkiye gibi terör tarafından vurulmadı."

Norveç'in başkenti Oslo'da gayrı resmi dışişleri bakanları toplantısından önce basın mensuplarının karşısına çıkan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki haftanın başlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda yakın bir süreçte Ankara'ya gitmek konusunda bir karar aldığını söyledi. Stoltenberg, açıklamasında "Kesin zaman henüz belirlenmedi." şeklinde ifade kullandı. Stoltenberg, İsveç'in Katılım Protokolü'nün onaylanması konusunda Türkiye'ye verilmesi planlanan mesajın sorulmasına şu yanıtı verdi:"Mesajım, İsveç'in NATO üyeliğinin sadece İsveç için değil, İskandinav ülkeleri, Baltıklar ve ayrıca tüm NATO ve aynı zamanda Türkiye ve müttefikleri için de iyi durum olduğudur. Bugün, 1 Haziran'da yeni bir savaş başlıyor. İsveç'te terörle ilgili yasa çıkarılacak. Bu yasanın zaten yürürlüğe girdiği gerçeğini vurgulayacağım. Bu yasalar gerçekten bir fark yaratıyor. İsveç'in şimdi terörle mücadeleyi güçlendirmek için yeni önlemler aldığını gösteriyor, örneğin, Sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'nin de terör örgütü olarak değerlendirdiği PKK'yı Avrupa Birliği ve diğer pek çok örgüt açısından İsveç'te 1 Haziran günü yürürlüğe giren daha katı mevzuatını hem de İsveç hem de Türkiye arasında artan işbirliğini memnuniyetle karşılıyorum. . Bu aynı zamanda İsveç'in Madrid'de imzaladığı üçlü memorandum kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini de kanıtlayacaktır."Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu unutmamalıyız çünkü hiçbir müttefik Türkiye gibi terörle vurulmadı." Bu nedenle, sadece NATO müttefiklerinin eylemlerini değil, İsveç'in son bir ayda terörle mücadeleyi ve Türkiye ile işbirliği konusunu hızlandırmak adına yaptıklarını da takdir ediyorum. İsveç Katılım Protokolünün yakında onaylanacağından eminim. "