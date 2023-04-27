DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:43

İsveç-Norveç arasında 'roket' gerilimi! İsveç'ten fırlatılan roket yanlışlıkla Norveç'e düştü

İsveç'e ait bir araştırma roketi fırlatıldıktan bir süre sonra Nato üyesi olan Norveç topraklarına düştü.

DÜNYA
27 Nisan 2023 - 03:43
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İsveç-Norveç arasında 'roket' gerilimi! İsveç'ten fırlatılan roket yanlışlıkla Norveç'e düştü


    Sky News'in haberine göre, yerel saat ile 7.20'de İsveç'in Kuzeyindeki Kiruna yakınlarındaki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan füzenin sınıra yakın bir alana iniş yapması bekleniyordu. Ancak İsveç'e ait araştırma roketi 250 km’lik bir yüksekliğe ulaşmasının ardından rotasından çıktı. Arıza nedeni ile doğru noktaya iniş yapamadığı düşünülen roket ve taşıdığı yük, planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısına yani Norveç'teki dağlık bir bölgeye düştü.

Roket



     Neyse ki roketin düştüğü yer dağlık bir alandı ve yerleşim yerleri ile arasında 10 km bir mesafe bulunuyordu. İsveç hükümeti, olayın ardından Norveç’ten özür diledi Ancak Norveç bu talihsiz kazayı tepkiyle karşıladı. Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ragnhild Simenstad, bakanlığa resmî bir bildirinin ulaşmadığını ve kendi bölgesinde böyle bir durum meydana geldiğinde sorumlular tarafından bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade etti.

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