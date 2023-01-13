İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylem affedilmedi: Suç duyurusu başlatıldı!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUÇ DUYURUSU

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK terör örgütü yanlılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asarak eylem yapması hem Türkiye hem de dünya gündemine bomba gibi düştü. Gerçekleştirilen protestolara ilişkin tepkiler çığ gibi büyürken protestocular hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ankara Başsavcılığı'na gitti ve gösteri ile gösteriyi düzenleyenler hakkında suç duyurusu başlatılması talebinde bulundu. Savcılık talebi onayladı ve suç duyurusu işlemleri başlatıldı.İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan tarihi belediye binası önüne toplanan toplanan protestocular, gün boyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini ters bir şekilde asarak gösteri düzenlediler. Yayınlanan görüntüler sonrası Ankara'dan peş peşe sert açıklamalar gelirken İsveç Büyükelçisi Herrström apar topar Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatına talimat verdi ve protestocuların soruşturulması isteği ile Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımda "İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Terör örgütü PKK'nın organize ettiği ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden bir eylemdir." ifadesini kullandı.