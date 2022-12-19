İsveç'ten kriz çıkartacak karar

Bir süredir Nato üyeliği konusuyla gündeme sıkça gelen Türkiye İsveç ilişkilerinde kriz yaratacak bir karar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Bu teröristin Türkiye'ye teslim edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." Diye ifade ettiği terörist Bülent Keneş için Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek bir karar çıktığı öğrenildi. İsveç hükümetinin iade talebini reddettiği ortaya çıktı. İsveç’in Türkiye ile imzaladığı anlaşmaya göre teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz vermişti ancak alınan bu kararla ilişkilerin yeniden gerilmesi gündeme geldi. Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasının firari şüphelisi olan Bülent Keneş' in Türkiye'ye iadesinin kabul edilmemesi Türk makamlarınca tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

