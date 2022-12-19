GÜNDEM
19 Aralık 2022 - 21:35

İsveç'ten kriz çıkartacak karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat iadesini istediği isim için kriz çıkartacak karar geldi. Yaşanan bu olayın İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkilere zarar vermesi bekleniyor.

GÜNDEM
19 Aralık 2022 - 21:35
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İsveç'ten kriz çıkartacak karar

Bir süredir Nato üyeliği konusuyla gündeme sıkça gelen Türkiye İsveç ilişkilerinde kriz yaratacak bir karar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Bu teröristin Türkiye'ye teslim edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." Diye ifade ettiği terörist Bülent Keneş için Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek bir karar çıktığı öğrenildi. İsveç hükümetinin iade talebini reddettiği ortaya çıktı. İsveç’in Türkiye ile imzaladığı anlaşmaya göre teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz vermişti ancak alınan bu kararla ilişkilerin yeniden gerilmesi gündeme geldi. Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasının firari şüphelisi olan Bülent Keneş' in Türkiye'ye iadesinin kabul edilmemesi Türk makamlarınca tepkiyle karşılandığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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