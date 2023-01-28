İsveç'ten radikal NATO kararı: Üyelik süreci geçici olarak durduruldu!

İsveç ve Finlandiya'nın Ukrayna'nın işgalinden sonra Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na "en hızlı katılım" olacaktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı bir açıklamasında iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımlarının hızlı bir şekilde olacağını öngördüğünü söylemişti. Ancak İsveç'in son on yılda en büyük sorunu, ülkenin katılım sürecine ilişkin belirsizlik oldu.
ÜYELİK SÜRECİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Son dönemde yaşanan bu gelişmeler sonrasında İsveç bir karar aldı ve NATO'ya yaptıkları üyelikle ilgili başvurularını geçici olarak askıya aldı. Söz konusu kararı ise Dışişleri Bakanı Tobias Birstrom açıkladı. Bakan Birstrom yaptığı açıklamada, hedeflerinin aslında Temmuz ayında tam üye olmak olduğunu söyledi.