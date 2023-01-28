İsveç'ten radikal NATO kararı: Üyelik süreci geçici olarak durduruldu!







ÜYELİK SÜRECİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU











KUR'AN YAKMA EYLEM BÜYÜK KRİZE NEDEN OLDU

İsveç ve Finlandiya'nın Ukrayna'nın işgalinden sonra Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusu, Kuzey Atlantik Antlaşması'na "en hızlı katılım" olacaktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı bir açıklamasında iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımlarının hızlı bir şekilde olacağını öngördüğünü söylemişti. Ancak İsveç'in son on yılda en büyük sorunu, ülkenin katılım sürecine ilişkin belirsizlik oldu.İsveç ile Finlandiya bu süreçte Macaristan ve Türkiye'den NATO'ya üyelik işlemleri için henüz bir onay almadı. Blindiği üzere sürecin tamamlanması için 30 NATO üye ülkesinin tamamının onayını gerekiyor.Son dönemde yaşanan bu gelişmeler sonrasında İsveç bir karar aldı ve NATO'ya yaptıkları üyelikle ilgili başvurularını geçici olarak askıya aldı. Söz konusu kararı ise Dışişleri Bakanı Tobias Birstrom açıkladı. Bakan Birstrom yaptığı açıklamada, hedeflerinin aslında Temmuz ayında tam üye olmak olduğunu söyledi.Irkçı siyasetçi Rasmus Pardan'ın İsveç polisi tarafından korunarak Kur'an-ı Kerim'i yakması ve ardından gerekli işlemin yapılmaması ve provokasyonun onaylanması Türkiye'de ve İslam aleminde büyük yankı uyandırmıştı.