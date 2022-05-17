GÜNDEM
17 Mayıs 2022 - 21:35

İsveç'ten Türkiye'ye hazırız mesajı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.

GÜNDEM
17 Mayıs 2022 - 21:35
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İsveç'ten Türkiye'ye hazırız mesajı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği ortak basın toplantısında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin muhtemel NATO üyeliğine ve Türkiye'nin üyelik konusundaki çekincelerine değindi.Çok sayıda konuya değinen İsveç Başkanı Türkiye ile NATO için temas kurmaya çalıştıklarını ifade eden Andersson, “Türkiye ile ikili diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve elbette bu süreçte diğer NATO üyeleriyle de ikili diyaloglarımız olacak. NATO'ya girdikten sonra ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için bir fırsat görüyorum” dedi.

NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduklarını belirten Andersson, "Türkiye ile temas kurmaya çalışıyoruz. Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.
İsveç ve Finlandiya yarın NATO üyeliği için başvuracak
Andersson ve Niinisto, yarın NATO üyeliği için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na birlikte başvuruda bulunacaklarını belirtti.
Biden, Anderrson ve Niinisto'yu ağırlayacak
Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 19 Mayıs'ta İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağı ifade edildi. Açıklamada, liderlerin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini, Avrupa'nın güvenliğini, bir dizi küresel meselede yakın ortaklığın güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya destek konularını ele alacakları aktarıldı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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