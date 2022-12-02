İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim Kalın röportajdan ayrıldı!







'BUNLAR FETÖ SÖZLERİDİR'











İsveç televizyonu SVT'ye verdiği röportajda gazetecinin sorusuna sinirlenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yayını yarıda keserek röportajdan ayrıldı. Edinilen bilgilere göre, görüşülen gazeteci Türkiye'de İsveç tarafından aranan 10 kadar zanlı olduğunu söyleyerek bu kişilerin İsveç'e iade edilip edilmeyeceği konusunda İbrahim Kalın'a bir soru yöneltti. Kalın, gelen bu soeu üzerine "Tek tek dosyalar hakkında yorum yapamam, ancak suçluları korumak veya gizlemek gibi bir ilke yok." diye cevap verdi.Türkiye'nin suçlular ve mafya için bir sığınak olup olmadığı sorusuna tepki gösteren Karin, iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "Bütün ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanırken gündemlerinin farklı olduğunu belirtti ve Türkiye'nin kokain ticaretinin merkezi olduğu gibi asılsız iddialarda bulunulduğunu söyledi. Bunlar FETÖ'nün sözleri diyen İbrahim Kalın "Bu dürüst gazetecilik değil" dedi. İsveçli gazetecinin Türkiye'deki "mafya" ve "uyuşturucu kaçakçılığı" hakkında sorular sormaya devam etmesi üzerine gelen soruları "gülünç" olarak nitelendiren İbrahim Kalın, programın durdurulmasını isteyerek röportajı yarıda kesti.