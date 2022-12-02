GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 00:24

İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim Kalın röportajdan ayrıldı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonu SVT'ye konuk olarak katıldı. Programda bir gazetecinin Türkiye'deki mafya yapıları ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili sorusuna sinirlenen Kalın, röportajı yarıda bıraktı.

GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 00:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim Kalın röportajdan ayrıldı!


İsveç televizyonu SVT'ye verdiği röportajda gazetecinin sorusuna sinirlenen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yayını yarıda keserek röportajdan ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, görüşülen gazeteci Türkiye'de İsveç tarafından aranan 10 kadar zanlı olduğunu söyleyerek bu kişilerin İsveç'e iade edilip edilmeyeceği konusunda İbrahim Kalın'a bir soru yöneltti. Kalın, gelen bu soeu üzerine "Tek tek dosyalar hakkında yorum yapamam, ancak suçluları korumak veya gizlemek gibi bir ilke yok." diye cevap verdi.

'BUNLAR FETÖ SÖZLERİDİR'

İsveçli gazetecinin uyuşturucu kaçakçılığı sorusuna kızan İbrahim Kalın röportajdan ayrıldı!



Türkiye'nin suçlular ve mafya için bir sığınak olup olmadığı sorusuna tepki gösteren Karin, iddiaların asılsız olduğunu savunarak, "Bütün ülkeyi suçluyorsunuz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanırken gündemlerinin farklı olduğunu belirtti ve Türkiye'nin kokain ticaretinin merkezi olduğu gibi asılsız iddialarda bulunulduğunu söyledi. Bunlar FETÖ'nün sözleri diyen İbrahim Kalın "Bu dürüst gazetecilik değil" dedi.

İsveçli gazetecinin Türkiye'deki "mafya" ve "uyuşturucu kaçakçılığı" hakkında sorular sormaya devam etmesi üzerine gelen soruları "gülünç" olarak nitelendiren İbrahim Kalın, programın durdurulmasını isteyerek röportajı yarıda kesti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!
Asgari ücrette geri sayımı başlatan TİSK'den EYT için 3 önemli öneri!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücrette ilk adımın atılacağı tarihi duyurdu!
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Çocuklu aileler için düğmeye basıldı! 650 TL'lik ödemeler bugün itibariyle başladı! Hemen hesaplarınızı kontrol edin
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Son Haberler
Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak! 1899 konusu ve oyuncuları
Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak!...
Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..
Güneş fırtınası yaklaşıyor! Uzmanlardan enerji uyarısı..
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği ağızları açık bıraktı
Sihirli Annem'in Sadık'ını hatırladınız mı! Ünlü ismin yeni mesleği...
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıkladı!
Yalı Çapkını'nda beklenmeyen ayrılık! Ünlü oyuncu sosyal medya...
Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrenci 3 aylık toplu ödeme alacak! KYK burs başvuruları...
Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi! ﻿QNB Finansbank emekli promosyonunda çıtayı yükseltti!
Emeklileri sevindiren bir başka haber ﻿QNB ﻿Finansbank 'tan geldi!...
e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!
e-Devlet'ten başvuruluyor! Onay alırsa 2500 TL hesapta: Her ay verilecek!
4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son tarih 31 Aralık
4757'ye SMS gönderen Bankkart'lıların hesabına 150 TL yatıyor! Son...
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?
Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara...
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin, asgari ücretlinin gözü o tarihte!
TÜİK Kasım 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurun, emeklinin,...
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin birincileri bu isimler oldu!
Spotify'da en çok dinlenenler açıklandı! Spotify 2022 Wrapped listenin...
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama: Rakam netleşiyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı! Asgari ücret için kritik açıklama:...
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes bu tarifi konuşuyor
Kahvaltı sofralarının aranan tarifi! 5 dakika da mini pizza! Herkes...
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü! Nispet pozu gecikmedi
Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü!...
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi
Final yapacaktı direkten döndü! O dizi dipten zirveye yükseldi