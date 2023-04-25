DÜNYA
25 Nisan 2023 - 13:41

İsveçli kaçakçının midesinde sakladığı uyuşturucular sonu oldu!

Midesine gizlenmiş ilaç kapsülleriyle İsveç'e gitmekte olan İranlı bir yolcunun, İstanbul Havalimanı'nda olduğu sırada pasaportunu kaybetmesi uçağını kaçırmasına neden oldu. Arnavutköy'de bir otelde kalan ve İran asıllı olduğu öğrenilen İsveç vatandaşı Harotonian, midesinde kapsülün patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA
25 Nisan 2023 - 13:41
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İsveçli kaçakçının midesinde sakladığı uyuşturucular sonu oldu!


63 yaşındaki Lupen Harotonian, İran'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybettiğinde İsveç'e transfer olamadı. Arnavutköy'de havaalanına yakın bir otelde kalan Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportunu yeniden çıkarma sürecini başlattı.

Harotonian, işlemleri başlattıktan sonra otele geri döndü fakat akşam saatlerinde şiddetli bir karın ağrısı yaşamaya başladı. İyice fenalaştığı öğrenilen Harotonian'ın yardımına sağlık ekipleri yetişti.



İsveçli kaçakçının midesinde sakladığı uyuşturucular sonu oldu

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Le Pen Harotonian, apar topar Arnavuköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken doktorların yaptığı inceleme sonrası Rupen Harotonian'ın midesinde yabancı cisim bulunduğu öğrenildi.

Durumu ağırlaşınca Rupen Harotonian entübe edilirken ilacın içinde bulunduğu kapsüllerin bir kısmı midesinden çıkarıldı ve Samathia Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi edilmesi için sevki sağlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rupen Harotonian'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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