İsveçli kaçakçının midesinde sakladığı uyuşturucular sonu oldu!













APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

63 yaşındaki Lupen Harotonian, İran'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybettiğinde İsveç'e transfer olamadı. Arnavutköy'de havaalanına yakın bir otelde kalan Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportunu yeniden çıkarma sürecini başlattı. Harotonian, işlemleri başlattıktan sonra otele geri döndü fakat akşam saatlerinde şiddetli bir karın ağrısı yaşamaya başladı. İyice fenalaştığı öğrenilen Harotonian'ın yardımına sağlık ekipleri yetişti.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Le Pen Harotonian, apar topar Arnavuköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken doktorların yaptığı inceleme sonrası Rupen Harotonian'ın midesinde yabancı cisim bulunduğu öğrenildi. Durumu ağırlaşınca Rupen Harotonian entübe edilirken ilacın içinde bulunduğu kapsüllerin bir kısmı midesinden çıkarıldı ve Samathia Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi edilmesi için sevki sağlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Rupen Harotonian'ın hayatını kaybettiği bildirildi.