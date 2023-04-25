63 yaşındaki Lupen Harotonian, İran'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı. Rupen Harotonian İsveç pasaportunu kaybettiğinde İsveç'e transfer olamadı. Arnavutköy'de havaalanına yakın bir otelde kalan Rupen Harotonian, kaybettiği pasaportunu yeniden çıkarma sürecini başlattı. Harotonian, işlemleri başlattıktan sonra otele geri döndü fakat akşam saatlerinde şiddetli bir karın ağrısı yaşamaya başladı. İyice fenalaştığı öğrenilen Harotonian'ın yardımına sağlık ekipleri yetişti.
DÜNYA
25 Nisan 2023 - 13:41
İsveçli kaçakçının midesinde sakladığı uyuşturucular sonu oldu!
Midesine gizlenmiş ilaç kapsülleriyle İsveç'e gitmekte olan İranlı bir yolcunun, İstanbul Havalimanı'nda olduğu sırada pasaportunu kaybetmesi uçağını kaçırmasına neden oldu. Arnavutköy'de bir otelde kalan ve İran asıllı olduğu öğrenilen İsveç vatandaşı Harotonian, midesinde kapsülün patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
DÜNYA
25 Nisan 2023 - 13:41