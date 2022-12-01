EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 17:22

İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT ile ilgili yeni müjdeleri paylaştı. Prim ve kıdem tazminatına ilişkin konuşan Akkol, asgari ücrete de değindi.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 17:22
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İşverenlere kıdem kredisi müjdesi! TİSK Başkanı açıkladı: EYT'de tüm engeller kalkıyor


EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis’e gelmesi ve ardından Ocak ayında yasalaşması bekleniyor. EYT ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkol, emekli ile çalışan arasındaki SGK prim farkının giderileceğini ve KGF ile işverenlere uygun kredi verilmesi konusunda Bakan Bilgin’in müjde verdiğini söyledi.

Emekli ile çalışanın prim farkı eşitleniyor

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, hükümete EYT hususunda üç öneri sunduklarını ve bunlardan ilkinin çalışanlar ile emekliler arasındaki SGK prim farkının giderilmesi olduğunu söyledi. Bakanlıktan olumlu bir geri dönüş olduklarını aktaran Akkol, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek olanların işverene maliyetlerinin arttığını ve yüzde 80’in üzerinde kişinin çalışmaya devam etmek istediğini söyledi. İşverenler de çalışmalarını devam ettirmek istiyor. Buna göre emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek.

İşverenlere kıdem kredisi müjdesi



EYT ile ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli edilmesi işverenlerin üzerine büyük bir kıdem tazminatı yükü oluşturacak. Bu yükün hafifletilmesi amacıyla Akkol müjdeli bir haber verdi. TİSK Başkanı, emekli oalcak çalışanların aynı anda emekli olması halinde Bakan Bilgin’in Kredi Garanti Fonu’ndan uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi. Buna göre işverenler emekli olan çalışanlarına kıdem tazminatı ödeyebilmek için Bakanlık tarafından sağlanacak krediden yararlanabilecekler.

Öte yandan asgari ücret komisyonunda da yer alan TİSK Başkanı, işçi tarafının memnun olacağı ve işverenlerin de korunacağı bir asgari ücret için elini taşın altına koyacaklarını açıkladı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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