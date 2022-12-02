GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 16:02

İşverenlerin yükü hafifleyecek: EYT'de kıdem tazminatına kredi desteği için çalışmalar başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT yönetmeliği kapsamında işverenlerin emeklilik ikramiyesinin yükünü uygun koşullarda taşıyabilecekleri kredi paketi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

GÜNDEM
02 Aralık 2022 - 16:02
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İşverenlerin yükü hafifleyecek: EYT'de kıdem tazminatına kredi desteği için çalışmalar başlatıldı


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kıdem tazminatı ödeyen işverenlere destek için resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Nebati paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerinde yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.

KREDİ DESTEK PAKETİ HAZIRLIKLARI BAŞLATILDI

EYT'de kıdem tazminatına<a class= kredi desteği için çalışmalar başlatıldı">

İşverenler tarafından ödenecek kıdem tazminatında ödenek yükü ile ilgili gelen bilgiler ışığında bir çalışma başlatan Bakan Nureddin Nebati, bu çalışmalar hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Bakan Nebati, Maliye Bakanlığı tarafından işleme alınan  ve uygun kredi koşulları ile sunulacak olan KGF kefaleti ile işverenler tarafında karşılanacak olan emeklilik ikramiyesi yükünün üstlenilmesini sağlayacak bir kredi paketi hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.



Bu kredi desteği ile birlikte şirketler, EYT düzenlemesinin yasalaşamasının ardından emeklilik dilekçesini veren kişiler için emekli ödeneği yardımları için kredi desteği alacaklar. Fonların kapsamıyla ilgili bilgiler ve içeriğinin ise çalışma sisteminin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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