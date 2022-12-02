İşverenlerin yükü hafifleyecek: EYT'de kıdem tazminatına kredi desteği için çalışmalar başlatıldı







KREDİ DESTEK PAKETİ HAZIRLIKLARI BAŞLATILDI

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kıdem tazminatı ödeyen işverenlere destek için resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bakan Nebati paylaşımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerinde yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.İşverenler tarafından ödenecek kıdem tazminatında ödenek yükü ile ilgili gelen bilgiler ışığında bir çalışma başlatan Bakan Nureddin Nebati, bu çalışmalar hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Bakan Nebati, Maliye Bakanlığı tarafından işleme alınan ve uygun kredi koşulları ile sunulacak olan KGF kefaleti ile işverenler tarafında karşılanacak olan emeklilik ikramiyesi yükünün üstlenilmesini sağlayacak bir kredi paketi hazırlıklarına başladıklarını açıkladı.Bu kredi desteği ile birlikte şirketler, EYT düzenlemesinin yasalaşamasının ardından emeklilik dilekçesini veren kişiler için emekli ödeneği yardımları için kredi desteği alacaklar. Fonların kapsamıyla ilgili bilgiler ve içeriğinin ise çalışma sisteminin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı bildirildi.