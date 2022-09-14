İsviçreli bakanın enerji krizi çözümüne sunduğu 'duş teklifi' şaşkınlık yarattı!







"Birlikte duş alın"







Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Avrupa, Rusya'nın gaz vanalarını kapatmasıyla kendini zor durumda bıraktı. Kara kış şartlarına hazırlanmaya başlayan Avrupa ülkeleri şimdiden tasarruf paketleri hazırlamaya başladı.Avrupa ülkelerinin hükümet yetkilileri vatandaşlardan aylarca sürecek olan kış aylarında tasarruf etmelerini isteniyor. Bununla ilgili bir açıklama yapan İsviçre Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanı Simonetta Sommaruga'dan enerji krizine karşılık oldukça garip tavsiyeler geldi. Son haftalarda katıldığı forumlarda vatandaşları su tasarrufu yapmak ve bir enerji krizini önlemek için öneriler söyleyen Sommaruga, onları "birlikte duş almaya" teşvik etti.Bakan ayrıca yerel bir İsviçre gazetesinde yer alan News'e göre, enerji kriziyle başa çıkmak için bireylerin ve şirketlerin yapması gereken çok iş olduğunu söyledi. Bakanın diğer tavsiyeleri arasında gereksiz elektronik cihaz ve aydınlatma kullanımından kaçınılması ve buzdolaplarının mümkün olan en düşük sıcaklıkta tutulması yer alıyor. Sommaruga'nın duş yorumları ülkeyi sallarken birçok köşe yazarı ve gazete bu tavsiyeyi sert bir şekilde eleştirdi. Bu eleştiriler karşısında ülkenin yerel gazetesi Tages-Anzeiger'e konuşan ve konunun aslını anlatan Bakan Sommaruga, söylenen dilin mizahi bir şekilde oluşturulduğunu açıkladı. Bakanın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar açıklamayla dalga geçerken, diğerleri enerji ve para tasarrufu söz konusu olduğunda iki kişilik duş almanın artık aşırı olduğunu savundu.