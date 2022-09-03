YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:21

İşyeri Anlaşmazlığı Kavgasında Karşılıklı Silahlar Konuştu: 2 Yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde işyeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada silahlar konuştu.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:21
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İşyeri Anlaşmazlığı Kavgasında Karşılıklı Silahlar Konuştu: 2 Yaralı


Antalya'nın Serik ilçesinde işyeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Bacağından vurulan iş yeri sahibinin , yaralı halde işyerine girip silahını alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, tartışmanın başlangıcında işyeri sahibinin bacağından vurulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, mefruşat mağazası işleten Abdurrahman Sipahi ile aynı işyerini kiralamak isteyen S.A ile M. S. A. ile arasında tartışma çıktı. Kavga sonrası S.A elindeki tabancayla iş yeri sahibi Abdurrahman Sipahi'ye ateş etmek istedi. İlk anda tutukluk yapan tabancadan çıkan kurşun iş yeri sahibini bacağından yaraladı. Yaralanan Sipahi ise dükkanında bulunan ruhsatlı tabancasını alarak dışarı çıktı. S.A olay yerinden kaçarken, Sipahi M. S. A'yı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay mahaline 112 sağlık ve polis ekipleri yollandı. Yaralanan iş yeri sahibi Abdurrahman Sipahi tedavi edildi. Araştırma başlatan polis ekipleri, Abdurrahman Sipahi, S.A ve M.S.A'yı gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemede ise iş yeri sahibi Abdurrahman Sipahi ile S.A tutuklandı.




Yaklaşık 3 ay önce de aynı işyerinde şahısların kavgası güvenlik kamerasına yansımıştı.


Olay sonrası eşine verilen tutuklama kararına tepki gösteren Sara Sipahi, "Eşim an itibariyle ölmüş olsaydı, mağduriyetimi kim giderecekti " dedi.


Sara Sipahi, daha önceden de gözü önünde oğlunun darp edildiğini belirterek, "Bundan yaklaşık 3 ay önce dükkanımın önünde oğlumun canına kast ettiler. Bir annenin gözleri önünde. Bu dile getirilmesi zor bir an. Oğlumu 5 dakika içerisinde kafatasını kanlar içinde bıraktılar. Oğlum 3 gün yoğun bakımda kaldı. Bunu yapan kişi tutuklandı ancak 1 ayda serbest bırakıldı" diyerek konuşmasını belirtti.


Babasının silahlı kavgada canını korumak için karşılık verdiğini savunan Serkan Sipahi de, "Daha önceki saldırıda günlerce yoğun bakımda kaldım, ölüm tehlikesi atlattım. Bu şahıslardan bir tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 1 ayın ardından serbest bırakıldı. Benim babam 22 yıldır esnaf, hiç bir zaman böyle bir olaya karışmadı. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini istiyoruz. Devletimizin yüce adaletine güveniyoruz" diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Son Haberler
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa...
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'