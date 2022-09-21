YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:18

İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çorum'un İskilip ilçesinde yediemin otoparkına giren hırsız, araçlardaki jant, akü ve lastikleri çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, olayı gerçekleştiren kişinin arkadaşı olduğunu görünce şoke oldu.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:18
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İşyerine hırsız girdi, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı


Olay, Çorum'un İskilip ilçesi Sanayi Sitesinde yer alan yediemin otoparkında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otoparka dadanan hırsızlar, araçlardaki akü, jant ve lastikleri çaldı. Durumu farkına varan işletme sahibi Mustafa Taş, otoparkın farklı noktalarına güvenlik kamerası taktırdı. Otoparkta yine hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Taş, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen Taş, otoparktan hırsızlık yapan şahsın arkadaşı olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan Taş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“Arkadaşımız olduğunu görünce şaşırdım“



Otoparka meydana gelen hırsızlık olaylarının artması üzerine iş yerindeki güvenlik kamerası sayısını artırdığını belirten Taş, “Otoparka giren hırsızın yanımızda oturup kalkan, ekmeğimizi yiyerek suyumuzu içen arkadaşımız olduğunu görünce şaşırdım. Üzüldüm. Polis ekiplerine haber verdik. Şahsı gözaltına aldılar” dedi.

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Haber Editörü
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