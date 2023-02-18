İşyerleri kapanan depremzede işçilerin maaşları devletten! 15 bin liraya kadar ödeme yapılacak!













İŞLEMLER HIZLANDIRILIYOR

NE ZAMAN UYGULANACAK?

DEPREM ZORLAYICI BİR SEBEPTİR

MAAŞ VE SAĞLIK PRİMİ ÖDENECEK

ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

MAAŞA GÖRE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

ÜCRETSİZ İZİN YARDIMI

Türkiye, bu yüzyılın felaketini yaşayan 11 ilde yaşayan tüm vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir taraftan devlet kurumları ve özel sektör, burada konut inşaatı başta olmak üzere birçok sorunun çözümünde vatandaşlara yardımcı olmaya devam ederken diğer taraftan yasal düzenlemelerle depremzedelerin hayatını kolaylaştıracak tedbirler getiriliyor. Olağanüstü hal ilan eden 11 eyalette de pandemide olduğu gibi benzer uygulamalar hayata geçirildi. Dolayısıyla bu eyaletlerdeki depremzedeler işyerleri kapalı olduğu için devletten maaş alacaklar. Ücretsiz izne tabi olan depremzedelere de nakdi ücret desteği sağlanacak. Kanuni maaş süresi üç ay devam edecek ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu durum uzatılabilir hale getirilecek.Pandemi sırasında olduğu gibi, işletmelerin azaltılmış çalışma saatleri yardımı için başvurmaları yeterli olacak ve artık test prosedürleri geçerli olmayacak. Bu sayede kısa çalışma ödenekleri her başvuranın işine anında aktarılır ve değerlendirmeler daha sonra sunulur. Kısa süreli yardımlar, şirketler tarafından zor koşullarda kullanılır ve devlet tarafından ücret ödemelerini içerir.Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik durumların yanı sıra sektörel, bölgesel krizler veya mücbir sebepler nedeniyle işyerinde haftalık çalışma süresinin geçici bir şekilde en az üçte biri oranında azaltılması veya işyerinin faaliyet gösterdiği durumlarda kullanılır.İşverenin kendi yönetim ve işleyişinden kaynaklanmayan öngörülemeyen deprem, yangın, sel, salgın hastalık, seferberlik ile birlikte bunlara benzer sebepler, kısa süreli dahi olsa çalışma saatlerinin geçici olarak azaltılmasına veya faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının durdurulmasına neden olacaktır.Kısa çalışma ödeneğine ek olarak çalışanlara genel sağlık sigortası primi de ödenmektedir. Çalışanlara, asgari ücretin en fazla %150'sine kadar brüt maaşlarının yüzde 60'ı oranında kısa çalışma ödeneği verilir. Azaltılmış çalışma saatlerinin başladığı tarihte işçinin son 120 gün kesintisiz çalışmış ve son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortasıyla ilgili prim ödemesi olması gerekir. Pandemide bu koşullar gevşetilmişti. Böylece 120 gün şartı 60 güne, 600 gün şartı ise 450 güne indirildi.Deprem bölgesi için söz konusu şartların biraz daha esnetilmesi bekleniyor.'Kısa Çalışma Ödeneği' tutarı sigortalının son 12 sylık sazancı kullanılarak hesaplanan, Sigortalının Günlük Brüt Kazancının yüzde 60'ıdır. Böyle hesaplaması yapılan kısa çalışma ödeneğinin aylık olarak asgari ücret toplamının yüzde 150'sini geçmez. Asgari ücretli çalışanlar için bu yıl için belirlenen kısa çalışma ödeneği 6.004 lira 80 kuruş şeklindedir. Bir çalışanın maaşını artması durumunda kısa çalışma ödeneği de artar.Brüt maaşa göre kısa çalışma ödenekleri şöyledir: 10.008 TL 6.004,80 TL 13.000 TL 7.800,00 TL 15.000 TL 9.000,00 TL 20.000 TL 12.000,00 TL 25.000 TL 15.000,00 TL 30.000 TL 15.012,00 TL 35.000 TL 15.012,00 TLÜcretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayan çalışanlar için geçerlidir. Burada da pandemi döneminde devreye giren bir uygulama nedeniyle ücretsiz izne ayrılan işçilere devlet tarafından ödeme yapıldı. Bu uygulama depremlerin olduğu 11 il içinde yapılacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ücretsiz izinli sayılır ve aylık nakdi yardımlar belirlenerek aylık olarak ödenir.