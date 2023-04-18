DÜNYA
18 Nisan 2023 - 02:59

İtalya, BAE'nin silah ambargosunu kaldırdı

İtalya, 2021 yılında Körfez ülkesinin Yemen'deki savaşa karışması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne uyguladığı silah satışı yasağını kaldırdı.

DÜNYA
18 Nisan 2023 - 02:59
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İtalya, BAE'nin silah ambargosunu kaldırdı


Silah ambargonun kaldırılmasına Başbakan Giorgia Meloni başkanlığındaki Kabine toplantısında karar verildi. Karar, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanının ayrıntılı raporunu dinledikten sonra alındı.

BAE



Açıklamada, diplomatik faaliyetlerini hızlandıran BAE'nin Yemen'deki askeri varlığının Nisan 2022 yılından bu yana azaldığı kaydedildi.

2021 yılında dönemin Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümeti, Yemen’deki savaşta yer aldığı gerekçesiyle BAE'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararı almıştı.

 

Yemen, İran bağlantılı Husi isyancıların başkent Sanaa da dahil olmak üzere ülkenin çoğunu ele geçirdiği 2014 yılından bu yana şiddet ve istikrarsızlıkla boğuşuyor.

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