İtalya, BAE'nin silah ambargosunu kaldırdı













Silah ambargonun kaldırılmasına Başbakan Giorgia Meloni başkanlığındaki Kabine toplantısında karar verildi. Karar, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanının ayrıntılı raporunu dinledikten sonra alındı.Açıklamada, diplomatik faaliyetlerini hızlandıran BAE'nin Yemen'deki askeri varlığının Nisan 2022 yılından bu yana azaldığı kaydedildi. 2021 yılında dönemin Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümeti, Yemen’deki savaşta yer aldığı gerekçesiyle BAE'ye yönelik silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Yemen, İran bağlantılı Husi isyancıların başkent Sanaa da dahil olmak üzere ülkenin çoğunu ele geçirdiği 2014 yılından bu yana şiddet ve istikrarsızlıkla boğuşuyor.