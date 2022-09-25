SİYASET
25 Eylül 2022 - 10:32

İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında

İtalya'da seçmenler, erken genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

SİYASET
25 Eylül 2022 - 10:32
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İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında


İtalya'da Temmuz ayında istifasını sunan Başbakan Mario Draghi'nin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetmiş ve ülkede erken seçim kararı alınmıştı. Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından bugün yaklaşık 51 milyon seçmen oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 23.00'e kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından, sandık çıkış anketleri yayınlanacak.

Yaklaşık 15 gün önce yayınlanan kamuoyu yoklamalarında Brothers of Italy'nin (İtalya'nın Kardeşleri) aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni baş bölgesinde yer alırken, Democratic Party (Demokratik Parti) lideri Paolo Gentiloni ikinci, Lega Nord (Kuzey Ligi) lideri Matteo Salvini üçüncü, Five Star Movement (5 Yıldız Hareketi) lideri Giuseppe Conte dördüncü, Forza Italia (İtalya İleri) lideri Silvio Berlusconi beşinci ve kendisine "Üçüncü Kutup" ismini veren Action Party (Eylem Partisi) lideri Carlo Calenda altıncı sırada yer almıştı.



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