İtalya'da yasaklar gevşiyor ! Maske zorunluluğu kaldırılıyor

İtalya'da yeni varyant Omicron’un hızla yayılımına yönelik tedbirler çerçevesindeki yeni düzenleme ile açık havada Maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirilmişti. Yapılan araştırma ile mutant virüsün etkisinin az olması sebebiyle yeni bir karar alındı.
KALABALIK ALANLARDA ZORUNLU
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı son düzenlemeye göre 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı fakat kapalı alanlarda, açık havadaki kalabalık ve toplanma durumlarında yine maske kullanımının 31 Mart tarihine kadar zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.
GÜNLÜK VAKA 100 BİNİN ÜSTÜNDE
Devam eden salgına yönelik ülkede son 24 saatte yapılan 999 bin 95 testte 101 bin 864 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 765 bin 767'ye ulaştığı ülkede hasta sayısı ise 1 milyon 927 bin 800'e geriledi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, 415 artarak 149 bin 512'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 164 bin 915 artışla 9 milyon 688 bin 455'e ulaştı.
NÜFUSUN YÜZDE 88'İ AŞILANDI
İtalya'da bugün itibarıyla 131 milyon 20 bin 956 doz aşı uygulandı. Bütün aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 772 bin 991 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88,4'ü buldu. Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 291 bin 972 hatırlatıcı doz uygulandı.
KALABALIK ALANLARDA ZORUNLU
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı son düzenlemeye göre 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağı fakat kapalı alanlarda, açık havadaki kalabalık ve toplanma durumlarında yine maske kullanımının 31 Mart tarihine kadar zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.
GÜNLÜK VAKA 100 BİNİN ÜSTÜNDE
Devam eden salgına yönelik ülkede son 24 saatte yapılan 999 bin 95 testte 101 bin 864 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 11 milyon 765 bin 767'ye ulaştığı ülkede hasta sayısı ise 1 milyon 927 bin 800'e geriledi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, 415 artarak 149 bin 512'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 164 bin 915 artışla 9 milyon 688 bin 455'e ulaştı.
NÜFUSUN YÜZDE 88'İ AŞILANDI
İtalya'da bugün itibarıyla 131 milyon 20 bin 956 doz aşı uygulandı. Bütün aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 772 bin 991 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 88,4'ü buldu. Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 35 milyon 291 bin 972 hatırlatıcı doz uygulandı.