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21 Aralık 2022 - 15:34

İtalya efsanesi Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero ile anısıın paylaştı...

Gianluigi Buffon, Juventus'ta bir dönem beraber oynadığı Alessandro Del Piero ile 2003 Şampiyonlar Ligi finali anısını anlattı.

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21 Aralık 2022 - 15:34
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İtalya efsanesi Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero ile anısıın paylaştı...


2003 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan derbisine tanık olmuştuk. Dönemin güçlü ekipleri Juventus ve AC Milan Old Trafford'da karşı karşıya gelmiş; normal süresi 0-0 biten maçta Milan penaltı atışları sonucu tarihinde altıncı kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü. Kaybeden tarafın iki simge ismi Gianluigi Buffon ve Alessandro Del Piero, boynu bükük ayrılmıştı Manchester'dan. İtalya'nın yetiştirdiği en önemli file bekçilerinden Buffon, o maçla alakalı bir hatırasını geçtiğimiz günlerde paylaştı: 

 



"Finali kaybettikten sonra ağlamaya başladım. Hüngür hüngü ağlıyordum. Alex, bana yaklaşıp 'Erkek ol ve kutlama yapan rakiplerinin önünde ağlama!' dedi. Soyunma odasına girdiğimde ise karşılaştığım manzara inanılmazdı. Alex, bebek gibi ağlıyordu. Duygularını kendi konfor alanında, soyunma odamızdı yaşıyordu. Hayatımda Juventus'u onun kadar seven başka bir oyuncu görmedim."

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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