İtalya futbolunun yeni yıldızı, belki de kurtarıcısı: Francesco Camarda













14 yaşında ne yapıyordunuz? Genelde insanlar okula gider, dersine çalışır. Bu çocuk ise Milan Akademisi'nde bugüne kadar çıktığı 89 maçta 485 gol attı. Evet, yanlış duymadınız 485 gol. 2008 doğumlu Camarda, şu an İtalya'daki herkesi heyecanlandırıyor.İtalya, belki de dünyanın en karizmatik oyuncularını çıkaran model futbolcu fabrikasıdır. Baggio, Del Piero, Totti gibi isimler oynadıkarı pozisyonla birlikte tarzları ve karizmalarıyla yeşil sahada direkt kendini fark ettirir ve kitleleri peşinden sürüklerdi. Herkes onları severdi. Çünkü onlar yakışıklıydı, 10 numaraydı ve çime ayak bastıkları anda dünya onların etrafında dönmeye başlardı. İtalya yeni karizmasını da buldu: Francesco Camarda. İsmi bile "Ben futbolcuyum" diye bağırıyor. Henüz 14 yaşını yeni doldurmuş olan Camarda, yaşıtlarını futbol sahasında eziyor adeta. İtalya son iki Dünya Kupası'na katılamadı, ondan önceki ikisinde de gruptan çıkamamıştı. Ancak 2026'da bu çocuk sayesinde işler değişebilir. Takvim yaprakları 2026'ya geldiğinde 18 yaşına girecek olan Camarda, neden Dünya Kupası'nda adını futbol piyasasına duyurmasın ki...