DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 12:44

İtalya hükümetinde kriz: Başbakan Mario Draghi istifa kararı aldı!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifa kararı aldı. Hükümette yaşanan bu kriz dünya gündemine bomba gibi düşerken Draghi, günün ilerleyen saatlerinde görevinden ayrılacağını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağı bildirildi.

DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 12:44
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İtalya hükümetinde kriz: Başbakan Mario Draghi istifa kararı aldı!


İtalya'da koallisyon hükümeti kuran Mario Draghi, başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklandı. Hazırlanan ekonomik yardım paketine ve faaliyetlerine destek alamayan Draghi'nin istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya ileteceği bildirildi.

İtalya'da geçtiğimiz hafta başlayan hükümet krizi giderek derinleşiyor. Parlamentonun üst kanadı olan Senato, dün hükümetteki krizi açıklayarak güvenoyu almak istemişti.. Fakat 5 Yıldız Hareketi (M5S), Forza Italia (FI) ve Lig, destek vermedi. Kılpayı güvenoyu alan Başbakan Draghi, ekonomik krize ilişkin de destek alamayınca bu sabah istifa edeceğini duyurdu.



Başbakan Mario Draghi istifa

Başbakan Draghi, Temsilciler Meclisi'nde uzun süre alkışlandı

Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisinde düzenlenen hükümet krizi görüşmelerine katılan Draghi, kısa bir konuşma yaptı ve konuşmasında parlamentoya bugüne kadar yapmış olduğu işlerden ötürü teşekkürlerini iletti. Senato'da dün yapılan oylamada 3 partinin hükümet desteğini çekmesinin ardından ortaya çıkan sonuç ışığında görevinden ayrılmak istediğini belirten Başbakan Draghi, bu kararını ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya iletmek üzere oturumun durdurulmasını talep etmek istediğini söyledi.

Başbakan Draghi, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşma sonrası uzun süre alkışlanırken genel kuruldan ayrılan Draghi, Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’nin yanına gitti.

İtalyan basını; Senato'daki oylama sonrası Draghi hükümetinin sona geldiği görüşünü ortaya atarken Corriere della Sera gazetesi, bugünkü manşetinde "Draghi hükümetine elveda" manşetini attı.

Basında çıkan haberlerde ayrıca, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın hükümetin istifasını kabul etmesi sonrası 2023’ün ilk aylarında yapılması planlanan seçimlere kadar herhangi bir hükümet kurulma ihtimali olup olmadığını değerlendireceği veya parlamentoyu feshine karar vererek seçimleri eylül ya da ekim ayına çekeceği ifade aktarıldı. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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