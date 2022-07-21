İtalya'da koallisyon hükümeti kuran Mario Draghi, başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklandı. Hazırlanan ekonomik yardım paketine ve faaliyetlerine destek alamayan Draghi'nin istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya ileteceği bildirildi. İtalya'da geçtiğimiz hafta başlayan hükümet krizi giderek derinleşiyor. Parlamentonun üst kanadı olan Senato, dün hükümetteki krizi açıklayarak güvenoyu almak istemişti.. Fakat 5 Yıldız Hareketi (M5S), Forza Italia (FI) ve Lig, destek vermedi. Kılpayı güvenoyu alan Başbakan Draghi, ekonomik krize ilişkin de destek alamayınca bu sabah istifa edeceğini duyurdu.
DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 12:44
İtalya hükümetinde kriz: Başbakan Mario Draghi istifa kararı aldı!
İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifa kararı aldı. Hükümette yaşanan bu kriz dünya gündemine bomba gibi düşerken Draghi, günün ilerleyen saatlerinde görevinden ayrılacağını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunacağı bildirildi.
DÜNYA
21 Temmuz 2022 - 12:44