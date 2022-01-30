DÜNYA
30 Ocak 2022 - 12:09

İtalya mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella'yı yeniden başa geçirdi!

İtalya'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 8. tur oylaması sona erdi. Mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, aldığı oylarla tekrar göreve seçildi.

DÜNYA
30 Ocak 2022 - 12:09
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İtalya mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella'yı yeniden başa geçirdi!
İtalya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, diğer partilerin talebi üzerine ikinci dönem içinde görevde olmayı kabul etmişti. Seçimlere katılan Mattarella, 8'inci turda tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçildi.








Cumhurbaşkanı seçimlerinde parlamentonun üst kanadı olan 315 senatör, 6 hayat boyu senatör ile birlikte alt kanat Temsilciler Meclisine üye olan 630 milletvekili ve 20 idari bölgenin 58 temsilcisi seçim meclisini kurdu. Toplam 1009 üyesi olan seçim meclisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin 8. tur oylaması gerçekleştirildi.



24 Ocak tarihinde başlatılan seçimlerde bugüne kadar başka bir isim için anlaşma sağlamayan partiler, 8. tur oylamanın yapılmasından önce mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yeniden aday gösterdi. Partilerden gelen talebi kabul eden 80 yaşındaki Mattarella ise oylamaya girdi ve 983 seçici olarak oy kullanan delegeden 759'unun oyunu aldı.

Aldığı bu sonuçla tekrar İtalya'nın Cumhurbaşkanı olan Mattarella, 1946 yılından bu güne kadar Cumhuriyet yönetimi sağlanan ülkede şu ana kadar görevde olan 12 cumhurbaşkanı arasında Giorgio Napolitano'dan sonra görevindeyken ikinci kez seçilen ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

3 Şubat'ta yemin edecek olan Mattarella'nın yemininden sonra ikinci 7 yıllık döneme başlaması bekleniyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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