İtalyan devi Juventus Milli yıldızımız Enes Ünal'ı istiyor







Teklif yapmaya hazırlanıyorlar ama beklenti çok büyük







İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncumuz Enes Ünal, bu sezon sergilediği performansla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Bu sezon La Liga'da toplamda 12 karşılaşmada süre alan Enes Ünal, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlk bir katkı sağlarken, aynı zamanda da 2 golünü frikikten kaydetmişti.İtalyan devi Juventus'un önümüzdeki sezon için kadro planlamalarına başladığı öğrenilirken, çok sürpriz bir ismi de gündemine aldığı ortaya çıktı.Milli futbolcumuz Enes Ünal'ı bir süredir takip eden ve özellikle de bu sezonki performansından çok memnun olan Juventus'un teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Getafa, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Enes Ünal için bonservis ücreti olarak 30 Milyon Euro gibi bir beklentiye sahip olurken, iki ekip arasındaki pazarlıkların ara transfer döneminde resmi olarak başlaması bekleniyor.