SPOR
27 Aralık 2022 - 13:03

İtalyan devi Lazio'dan sürpriz transfer hamlesi. Caner Erkin ile görüşecekler

İtalyan basınından 34 yaşındaki sol bekin transferiyle ilgili bomba bir iddia geldi. Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin ile görüşmeyi planlayan Lazio transferde her an bir sürprize imza atabilir.

SPOR
27 Aralık 2022 - 13:03
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İtalyan devi Lazio'dan sürpriz transfer hamlesi. Caner Erkin ile görüşecekler


Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen 34 yaşındaki sol bekin transferi için bomba bir iddia geldi. İtalyan basını, Lazio'nun Caner Erkin'i transfer etmek istediğini yazdı. Tecrübeli futbolcunun adı Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile anılmıştı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'nin bir sol bek transferi istediği belirtildi. Bu doğrultuda, şu anda serbest konumda bulunan oyuncunun, Lazio'nun transfer etmek isteyeceği oyuncular arasında olduğu kaydedildi.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon henüz golle buluşamayan futbolcunun 6 asisti bulunuyor.

Caner Erkin

Caner Erkin kimdir?

Caner Erkin, 4 Ekim 1988 Balıkesir doğumlu Türk milli futbolcudur. Sol bek mevkiinde görev yapmaktadır. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, ilk profesyonel sözleşmesini de burada imzalamıştır. Kariyerinde daha sonra CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giymiştir. Alt yaş kategorileri de dahil olmak üzere, Türkiye Milli Takımı'nda 107 kez forma giymiştir. Kulüpleriyle toplam 548 maça çıkan Caner, bu maçlarda 37 gol atıp 115 de asist yapma başarısı göstermiştir. Oynadığı maçlarda 147 kez sarı, 9 kez de kırmızı kart görmüştür. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen oyuncuyla bu ay başında yollar ayrılmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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