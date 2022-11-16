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16 Kasım 2022 - 21:50

İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde transferde gözünü kararttı. Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için teklif yapacaklar.

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16 Kasım 2022 - 21:50
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İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar


A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, son iki sezondur gösterdiği performansla büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı. Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Milli futbolcumuz takımının da en çok katkı sağlayan isimlerinden biri olurken Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi.

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Feyenoord'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Orkun Kökçü'nün son talibinin İtalyan devi Milan olduğu ortaya çıktı.



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Kökçü için bir servet ödeyecekler!

Uzun bir süredir Orkun'u takip ettiği öğrenilen Milan kulübü yetkililerinin ara transfer döneminde Hollanda ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Feyenoord ile görüşmelere başlayan Milan'ın Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Orkun Kökçü'nün transferi için 25 Milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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