A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, son iki sezondur gösterdiği performansla büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı. Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Milli futbolcumuz takımının da en çok katkı sağlayan isimlerinden biri olurken Avrupa'da transferin gözdesi haline geldi. Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde Feyenoord'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Orkun Kökçü'nün son talibinin İtalyan devi Milan olduğu ortaya çıktı.
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16 Kasım 2022 - 21:50
İtalyan devi Milan Milli yıldızımızı transfer etmek istiyor. Orkun Kökçü için bir serveti gözden çıkardılar
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde transferde gözünü kararttı. Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için teklif yapacaklar.
SPOR
16 Kasım 2022 - 21:50
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