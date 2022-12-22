SPOR
22 Aralık 2022 - 15:14

İtalyan efsane, Adana Demirspor forması da giymiş Mario Balotelli hakkında konuştu...

Mario Balotelli, hiçbir zaman sevilen bir oyuncu olmadı. Sevmeyeni kadar seveni de olmadı çünkü o yaptığı her hareketle antipati topladı. Yaşam tarzı, saha içinde antrenörlerine karşı serkeş tavırları ve disiplinsizliğiyle gittiği takımlarda kabul görmedi.

SPOR
22 Aralık 2022 - 15:14
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İtalyan efsane, Adana Demirspor forması da giymiş Mario Balotelli hakkında konuştu...


Mario Balotelli, hiçbir zaman sevilen bir oyuncu olmadı. Sevmeyeni kadar seveni de olmadı çünkü o yaptığı her hareketle antipati topladı. Yaşam tarzı, saha içinde antrenörlerine karşı serkeş tavırları ve disiplinsizliğiyle gittiği takımlarda kabul görmedi.

 



Yıllar önce bir AS Roma- Inter Milan maçının son bölümünde korner direğinde çok sert bir tekme yemişti İtalya'nın yaramaz çocuğu. Tekmeyi atan isim ise Francesco Totti'den başkası değildi. Roma kentinin bayrak ismi, 1-0 yenik durumda oldukları maçta sinirlerine hakim olamamış ve Balotelli'ye acımasızca bir tekme atmıştı. Kırmızı kart da efsaneyi hemen arkasından takip etmişti. 

 

Totti, o maç ve Balotelli hakkında şunları dedi:

 

"Balotelli zaten mimliydi. O gece Roma'lılara yine hakaret etti hatta De Rossi ona vuracaktı ama Roma'lı oyuncular onu engelledi. Kulübedeki arkadaşlarıma 'Oyuna girersem ona vururum...' dedim ve ellerim gerçekten kaşınıyordu. Ranieri ikinci yarının başında beni oyuna aldı, bir gol gerideydik, bir geri dönüş organize etmeye çalıştım ama işe yaramadı. İnter daha güçlüydü. Bu da tabii ki hayal kırıklığını artırıyordu. Bitime üç dakika kala artık gözlerim kararmıştı. Oyun durduğunda 'Beni ne zaman yakalayacaksın?' gibi bir şeyler mırıldanan Balotelli ile bir kenar çizgisi boyunca atıştık. Bardak taşmıştı. Ayağında topla sıfıra doğru indi. Sadece ona vurmaya değil, onu gerçekten incitmeye kararlı bir şekilde peşinden gittim. Taddei ile onu kontrol etmek zorunda olan Marco Motta arasında bir boşluk buldum ve ona arkadan korkunç bir tekme attım."

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