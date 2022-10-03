SPOR
03 Ekim 2022 - 20:02

İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!

Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens performansıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

SPOR
03 Ekim 2022 - 20:02
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İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!


Oldukça büyük beklentilerle sarı kırmızılılara transfer olan Belçikalı yıldız Dries Mertens henüz gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.

Dries Mertens hayal kırıklığı yarattı!

Yıllarca İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Dries Mertens'in Galatasaray kariyeriyle ilgili olarak İtalyan basını flaş açıklamalarda bulundu.



Mertens Galatasaray'da hayal kırıklığı

Mertens'in Galatasaray kariyerinin şimdilik istediği gibi gitmediğini yazan İtalyanlar, şu ana kadar 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkmasına gol fırsatlarını birer birer harcadığını yazdı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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