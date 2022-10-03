İtalyan medyasından Dries Mertens yorumu!







Dries Mertens hayal kırıklığı yarattı!







Oldukça büyük beklentilerle sarı kırmızılılara transfer olan Belçikalı yıldız Dries Mertens henüz gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.Yıllarca İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Dries Mertens'in Galatasaray kariyeriyle ilgili olarak İtalyan basını flaş açıklamalarda bulundu.Mertens'in Galatasaray kariyerinin şimdilik istediği gibi gitmediğini yazan İtalyanlar, şu ana kadar 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 7 karşılaşmaya çıkmasına gol fırsatlarını birer birer harcadığını yazdı.