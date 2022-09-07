İtalyan milli takımının şıklığı Türkiye’nin moda devine emanet













1983 ve 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonu unvanına sahip İtalya Milli Basketbol Takımı'nın giyim sponsorluğu için Sporun gelişimine değer veren Kiğılı ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı. Milano Star Rosa Otel'de düzenlenen imza törenine, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) Başkanı Gianni Petrucci ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem katıldı. Petrucci ve Suerdem, imza töreninin ardından Avrupa Basketbol Şampiyonası C grubu 4. haftasında Forum di Assago'da oynanan İtalya-Hırvatistan mücadelesini takip etti.